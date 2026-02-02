Nvidia rend Linux encore plus irrésistible pour les gamers PC

Avec l’application GeForce Now native pour Linux, Nvidia rend le cloud gaming enfin crédible et séduisant pour les joueurs PC.

Pendant longtemps, jouer sur Linux relevait du compromis permanent. Les performances progressaient, mais l’écosystème restait incomplet face à Windows. La Nvidia vient toutefois de changer la donne avec l’application GeForceNow pour Linux.

Une solution signée Nvidia qui change tout pour Linux

La firme propose désormais une véritable application GeForce Now pensée pour Linux. Cette version native, encore en bêta, cible d’abord Ubuntu 24.04 et les versions ultérieures. Elle fournit une expérience équivalente à celle disponible sur Windows ou macOS. Le tout sans devoir passer par un navigateur limité ou des solutions tierces instables. Pour les joueurs Linux, le gain est immédiat avec cette solution de Nvidia.

Grâce au cloud gaming, le matériel local n’est plus un frein. Grâce à Nvidia, les joueurs peuvent streamer des jeux en 5K à 120 images par seconde avec l’offre Ultimate. En Full HD, le débit grimpe même jusqu’à 360 images par seconde. Toute la puissance provient de serveurs équipés de GPU RTX 5080. Ils sont capables d’activer le ray tracing et le DLSS sans effort côté utilisateur.

Linux peut-il enfin rivaliser avec Windows pour le jeu PC ?

Cette application GeForce Now de la société Nvidia répond à l’un des points faibles historiques de Linux. Certains jeux populaires restaient inaccessibles à cause des systèmes anti-triche. Avec le géant américain et le cloud, des titres comme Fortnite ou Apex Legends deviennent jouables sans modification complexe. Le rendu se fait à distance, ce qui évite ainsi les blocages liés au noyau du système.

Cette avancée s’accompagne d’autres événements favorables. SteamOS progresse rapidement et Proton améliore la compatibilité globale des jeux. De plus, l’abandon progressif de Windows 10 pousse de nombreux joueurs à envisager Linux comme alternative durable. La société américaine accompagne ce mouvement et renforce l’attrait du système pour les gamers PC.

Les limites de la solution que Nvidia a concoctée pour Linux

Cette version du système reste une bêta. Nvidia recommande fortement Ubuntu, même si certaines distributions peuvent lancer l’application via Flatpak. Les tests montrent toutefois une stabilité variable ailleurs. Quelques fonctionnalités manquent encore, comme l’AV1, le HDR ou le Cloud G-Sync. L’interface semble aussi légèrement moins fluide que sur Windows.

La qualité de l’expérience dépend en outre de la connexion internet. Un débit lent ou instable pénalisera forcément le rendu. En revanche, avec une bonne fibre, la latence devient étonnamment faible, même pour des jeux rapides. Nvidia montre ici que le cloud gaming avec Linux atteint une maturité longtemps promise.

Nvidia prépare un futur plus ouvert pour le gaming PC

Avec GeForce Now, Nvidia ne se contente pas d’ajouter une application. Le constructeur envoie un message précis aux joueurs Linux. Le jeu PC ne dépend plus exclusivement de Windows ni du matériel local. Cette stratégie renforce la concurrence, mais elle élargit aussi l’accès à des performances haut de gamme.

Grâce à Nvidia, Linux gagne donc un argument décisif face à Microsoft. Pour de nombreux joueurs, la combinaison Nvidia et cloud gaming pourrait suffire à franchir le pas. Si la bêta évolue rapidement, le système pourrait enfin s’imposer comme une plateforme gaming crédible et moderne.

