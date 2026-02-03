Nvidia dément tout frein à son investissement de 100 milliards dans OpenAI

Jensen Huang a tenu à couper court aux rumeurs avant qu’elles ne prennent trop d’ampleur. Selon le patron de Nvidia, les informations évoquant un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI qui patinerait relèvent tout simplement de la fiction.

Interrogé samedi, il n’a pas mâché ses mots et a qualifié ces spéculations d’« absurdes ». Ses déclarations font suite à un article publié vendredi soir par le Wall Street Journal. Celui qui évoquait des tensions potentielles entre Nvidia et OpenAI et la possibilité que le géant des cartes graphiques réduise son engagement financier.

Nvidia va prendre la place de Microsoft ?!

En septembre dernier, Nvidia et OpenAI avaient annoncé un partenariat ambitieux. Que Nvidia pourrait investir jusqu’à 100 milliards de dollars dans OpenAI. Et qu’elle contribuera à la construction d’une infrastructure informatique de 10 gigawatts pour soutenir ses projets d’IA.

Le Wall Street Journal avançait néanmoins que Jensen Huang aurait récemment souligné le caractère non contraignant de cet accord. Pire encore, il aurait exprimé en privé certaines critiques concernant la stratégie commerciale d’OpenAI.

Il a même fait part de ses préoccupations face à des concurrents tels qu’Anthropic et Google. Du moins, à ce qu’il paraît. Selon le WSJ, les discussions entre les deux sociétés visent alos désormais à redéfinir les modalités de leur collaboration.

Et pas à rompre complètement le partenariat. Les négociations porteraient notamment sur un investissement en actions de Nvidia de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Un format plus classique et peut-être plus confortable pour tout le monde.

Nvidia et OpenAI : un partenariat en parfait état

De son côté, un porte-parole d’OpenAI a déclaré que les deux entreprises « travaillent activement à définir les détails de leur partenariat ». « Nvidia a soutenu nos avancées dès le départ, alimente nos systèmes aujourd’hui et restera un acteur central dans le développement de nos projets futurs » ajoute-t-il.

Lors d’une visite à Taipei, les journalistes de Bloomberg ont interrogé Huang sur ce sujet. Et il a réaffirmé son enthousiasme. Il a assuré que Nvidia participerait « sans aucun doute » à la dernière levée de fonds d’OpenAI, qu’il considère comme un excellent investissement.

« Nous allons investir massivement », a-t-il déclaré. « Je crois en OpenAI. Leur travail est incroyable. C’est l’une des entreprises les plus influentes de notre époque. »

Évidemment, Huang a préféré ne pas révéler le montant exact de l’investissement, renvoyant cette annonce au PDG d’OpenAI, Sam Altman : « Laissons-le annoncer le montant qu’il va lever — c’est à lui de décider. »

Cela dit, une chose est sûre, Nvidia compte investir lourdement. Et à ce propos, Amazon, Microsoft et SoftBank seraient eux aussi dans la danse selon The Information.

Les géants se bousculent vers la société mère de ChatGPT

Pendant que Nvidia fait son show, d’autres géants de la tech ne restent pas les bras croisés. Microsoft, partenaire historique d’OpenAI, est également de la partie, même si son chèque reste plus raisonnable, inférieur à 10 milliards de dollars.

Amazon, lui, arrive avec des ambitions bien plus spectaculaires. Selon The Information, le géant du e-commerce envisagerait un investissement dépassant largement les 10 milliards. Il peut même franchir la barre des 20 milliards.

Reuters, en revanche, évoque un possible engagement de 50 milliards de la part d’Amazon. Ce qui ferait de l’e-commerçant le contributeur principal de ce tour de table déjà titanesque.

Les négociations se déroulent directement entre Andy Jassy, le PDG d’Amazon, et Sam Altman, le patron d’OpenAI, à ce qu’il paraît. D’ailleurs, Reuters avance que l’opération pourrait s’accompagner d’un accord stratégique.

Éventuellement, une extension du contrat de location de serveurs cloud, une distribution d’abonnements ChatGPT pour entreprises via Amazon et possiblement d’autres projets commerciaux.

