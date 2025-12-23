ChatGPT Go : l’abonnement IA pas cher enfin en France ! Ce que vous avez pour 8€

Pendant longtemps, avec ChatGPT, on avait que deux choix. Soit on subit la version gratuite qui au bout de trois requêtes complexes se coupe net. Soit on prend un abonnement Plus hors budget qui s’adresse surtout aux créateurs d’applications intensifs.

Heureusement, cette époque est révolue. OpenAI propose désormais une troisième voie avec ChatGPT Go. C’est une nouvelle formule à 8 euros par mois pensée pour un usage quotidien. Et désormais, elle est disponible en France.

De quoi avez-vous droit avec ChatGPT Go ?

Cette formule donne accès à GPT-5.2. Ce modèle gère des demandes plus longues. Les réponses suivent un raisonnement structuré. Le mode Thinking prend son temps avant chaque réponse.

Cette version autorise aussi l’envoi de fichiers. Les PDF et tableaux passent sans difficulté. La génération d’images bénéficie de quotas élargis. Il existe toutefois des limites dites dynamiques.

Elles varient selon l’affluence sur les serveurs. Les abonnés Go subissent les premières restrictions car les clients Plus passent avant dans la file. Une hiérarchie qui influence la stabilité du service.

Une soirée chargée ralentit certaines réponses. Les sessions longues perdent parfois en fluidité bien que ce paramètre reste peu détaillé publiquement.

ChatGPT Go ignore également plusieurs fonctions avancées. La vidéo via Sora n’apparaît pas. Le choix manuel d’un modèle manque lui aussi à l’appel. Tout comme l’API.

Il faut donc comprendre qu’en gros, cette formule vise un usage de consultation. Elle aide pour des mails, résumés, plannings. Les projets techniques lourds rencontrent vite des plafonds. Les analyses massives touchent rapidement leurs limites.

