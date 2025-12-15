GPT-5.2 : une énorme bouse pire que GPT-3 ? Les internautes choqués et déçus

GPT-5.2, censé repousser les limites de l’IA grand public, est déjà jugé pire que ses prédécesseurs par une partie des internautes. Sur Reddit et les réseaux sociaux, certains évoquent un sérieux retour en arrière. Mais qu’est-ce qui ne va pas ?

Chaque nouvelle version de ChatGPT est attendue comme un événement. Avouez-le, vous vous êtes sûrement demandé ce que le nouveau modèle d’OpenAI pouvait apporter de plus. Mais à en croire les premiers retours, il faudrait plutôt s’attendre au pire avec GPT-.5.2. Certains utilisateurs parlent même d’un retour à l’ère GPT-3. Pour ceux qui ne savent pas encore, GPT-5.2 est déjà disponible.

GPT-5.2 is here! Available today in ChatGPT and the API.



It is the smartest generally-available model in the world, and in particular is good at doing real-world knowledge work tasks. December 11, 2025

GPT-.5.2 pire que GPT-3 ? Non, ce n’est pas une rumeur

Moins de 24 heures après sa mise en ligne, les premières réactions tombent. Et elles sont salées. Sur le subreddit ChatGPT, un fil de discussion devient rapidement viral après la question « Alors, vous en pensez quoi de la version 5.2 ? ». Les réponses, elles, sont sans filtre.

Certains utilisateurs historiques d’OpenAI évoquent un modèle trop lisse, trop institutionnel et trop sage. Bref, un ChatGPT qui aurait perdu ce qui faisait son charme. L’un des commentaires les plus likés parle même d’« un pas en arrière » par rapport à GPT-5.1.

Les GIFs et mèmes sarcastiques se multiplient. Le reproche revient en boucle. GPT-5.2 serait plus rigide et robotique. Certains disent qu’il est moins engageant et même pire que ses prédécesseurs. Pour une partie de la communauté, l’IA donne désormais l’impression de réciter une plaquette corporate.

Ce n’est évidemment pas vraiment ce que les fans attendaient. D’ailleurs, pour une mise à jour censée être « la plus intelligente jamais proposée au grand public », je comprends parfaitement les premières impressions.

Est-ce un vrai problème ?

Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions trop vite. ChatGPT revendique environ 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires. Ceux qui crient le plus fort ne représentent pas forcément la majorité.

À chaque nouvelle version majeure, le même scénario se répète. Les utilisateurs comparent. Ils regrettent leurs habitudes. Ils rejettent le changement. GPT-5 n’y avait pas échappé en début d’année. À l’époque, la grogne avait été telle qu’OpenAI avait dû faire machine arrière sur plusieurs ajustements. Sam Altman l’avait reconnu à demi-mot.

Mais avec GPT-5.2, le malaise semble différent. Les critiques ne portent pas seulement sur des détails. Elles visent le cœur de l’expérience. Le ton et la créativité même. L’impression générale d’échanger avec une IA vivante, et pas avec un robot d’entreprise sous Excel.

Quoi qu’il en soit, il est impossible de trancher pour l’instant. GPT-5.2 est encore trop jeune. Il faudra des semaines de tests réels pour savoir si cette déception est durable ou simplement le bruit habituel d’un lancement sous tension. En plus, comme à chaque fois, OpenAI apporte des corrections.

