Il coûte une fortune, mais le Z Trifold est déjà en rupture de stock

Samsung pensait lancer un produit de niche, presque expérimental. Pourtant, le Galaxy Z Trifold vient de créer la surprise en affichant une rupture de stock quasi immédiate. Avec son tarif stratosphérique, ce smartphone à trois volets s’est écoulé en quelques heures aux États-Unis, sans promotion ni reprise.

Le Galaxy Z Trifold en rupture de stock dès sa sortie

Ce nouveau modèle n’a rien d’un lancement classique chez Samsung. Pas de campagne de réservation massive, pas de teasing prolongé. On n’a même pas eu de véritables précommandes ouvertes au grand public. Le constructeur a opté pour une approche discrète, presque confidentielle, qui tranche avec ses habitudes.

Malgré cela, le smartphone s’est vendu en quelques minutes sur le site officiel américain. Le Galazy Z Trifold a en effet vite affiché le message de rupture de stock. À plus de 2 500 euros, sans aucune offre de reprise, la performance reste étonnante. Ce comportement d’achat montre que certains consommateurs sont prêts à payer le prix fort pour une innovation radicale.

Cette rupture de stock rapide suggère également une production volontairement limitée. Samsung semble avoir voulu tester le marché, plus que viser un volume élevé. Le smartphone pliable ressemble davantage à une vitrine technologique qu’à un produit grand public.

Ce modèle incarne-t-il une nouvelle vision du smartphone pliant ?

Avec son design à trois volets, le Galaxy Z Trifold déjà en rupture repousse clairement les limites du format pliable. Fermé, il conserve une taille proche d’un smartphone classique grâce à son écran externe de 6,5 pouces. Une fois qu’on le déploie entièrement, il se transforme en tablette de 10 pouces.

Samsung a misé sur une configuration haut de gamme unique. Ce modèle pliable embarque 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, associés au processeur Snapdragon 8 Elite. La batterie de 5 600 mAh doit quant à elle soutenir une utilisation intensive. Cela s’applique même sur le grand écran interne.

Le Z Trifold, un hybride pliable confirmé par la rupture

Ce format hybride s’adresse avant tout aux passionnés de technologie. La rupture de stock du Z Trifold confirme que ce public existe, même à un prix aussi élevé. D’ailleurs, l’absence de variantes ou de coloris alternatifs renforce encore plus l’idée d’un produit expérimental.

Ce lancement affectera-t-il les futurs Galaxy S26 ?

Le succès éclair de ce nouveau smartphone ne signifie pas que Samsung va appliquer la même stratégie à ses prochains produits. Le constructeur devrait revenir à une approche plus classique pour la gamme Galaxy S26. Et cela inclut précommandes, partenariats opérateurs ainsi qu’offres de reprise agressives.

Des leçons tirées du Z Trifold pour le Galaxy S26

Le lancement du Z Trifold et la rupture de stock quasi-instantanée apparaît ainsi comme un cas isolé. Samsung a volontairement cassé ses codes pour observer la réaction du marché face à un produit extrême. La rupture de stock valide le concept, sans pour autant garantir une démocratisation rapide du format.

En revanche, ce succès renforce la position de Samsung comme leader du pliable. De fait, depuis 2019, la marque affine sa technologie. Le Samsung Galaxy Z Trifold marque donc une étape essentielle dans cette stratégie. Le futur nous dira si ce format à trois volets sortira un jour du statut de curiosité haut de gamme.

