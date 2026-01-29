Le prix du Galaxy Z Trifold fait peur aux portefeuilles américains

Samsung met en vente son Galaxy Z Trifold aux États-Unis, et le prix risque de faire tousser plus d’un consommateur.

Le smartphone pliable à double charnière sera en vente dès le 30 janvier 2026. Il sera disponible uniquement en 512 Go et en couleur Crafted Black, pour la coquette somme d’environ 2400 euros. Ce prix place le Galaxy Z Trifold au sommet des appareils grand public les plus chers jamais commercialisés outre-Atlantique.

Le Z Trifold, un concentré de technologie à prix premium

Le Galaxy Z Trifold n’est pas un smartphone comme les autres. Une fois déplié, il dévoile un écran Dynamic AMOLED 2X de 10 pouces. Cet affichage transforle alors le téléphone en véritable mini-tablette. Le format triple pliage procure en outre une expérience multitâche proche d’un PC portable. Et c’est possible grâce au mode DeX natif qui gère plusieurs fenêtres simultanément.

Côté performances, Samsung ne fait aucun compromis. Le Z Trifold au prix exorbitant embarque une puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Elle s’associe à 16 Go de RAM, ainsi qu’un triple capteur photo avec un 200 Mpx principal.

Ajoutez à cela un ultra grand-angle de 12 Mpx ainsi qu’un téléobjectif 10 Mpx. Quant à la batterie de 5 600 mAh, elle prend en charge la recharge rapide filaire 45 W et la recharge sans fil 15 W. Un point essentiel pour un appareil aussi ambitieux.

Un format atypique, réservé à un public très ciblé

Ce smartphone pèse 309 g et affiche une épaisseur de 3,9 mm au point le plus fin lorsqu’on le déplie. Cette conception robuste du Z Trifold au prix de 2400 euros reflète les contraintes techniques d’un double pliage. Elle le rend également plus encombrant qu’un Galaxy Z Fold 7. Le modèle cible donc un marché de niche, les utilisateurs prêts à investir dans un appareil combinant smartphone, tablette et potentiel de productivité mobile.

L’achat ne se justifie pleinement que si l’utilisateur exploite réellement le grand écran. Mais aussi, ses fonctionnalités multitâches. Sinon, rester sur l’écran de couverture de 6,5 pouces revient à payer un prix astronomique pour un usage classique.

Le prix du Galaxy Z Trifold, un obstacle et un argument

À 2400 euros (2 899 dollars), le Galaxy Z Trifold coûte 750 euros de plus que le Z Fold 7. Et pourtant, on considère déjà ce dernier comme premium. Ce positionnement place alors le smartphone dans une catégorie ultra-haut de gamme. Dans cette catégorie, l’innovation technique justifie le tarif pour certains professionnels ou fans de technologie. Pour d’autres, le choix se résume à conserver un écosystème multi-appareils plus classique.

Samsung mise ici sur la curiosité et la productivité pour séduire. La firme sud-coréenne propose alors un appareil capable de remplacer trois produits en un. Les premières semaines de commercialisation seront déterminantes pour ce Z Trifold au prix excessif. Elles serviront à évaluer s’il dépasse le stade du gadget et devient un outil réellement indispensable.

En tout cas, ce tarif pour les USA fait réfléchir. Ce triple pli s’annonce comme le smartphone le plus ambitieux et le plus exclusif jamais lancé par Samsung aux États-Unis. Les portefeuilles américains vont devoir s’armer de courage… ou patienter.

