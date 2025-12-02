Samsung dévoile le Galaxy Z Trifold à triple pli : le smartphone du futur ?

Les smartphones à double pli, on connaît. Mais un triple pli ? Samsung repousse une nouvelle fois les limites avec son Galaxy Z Trifold. Au menu ? Un écran XXL de 10 pouces, une fiche technique bien remplie et assez d’audace pour surprendre même les fans les plus aguerris de technologie.

Après des mois d’attente et de spéculation, le Galaxy Z Trifold est bien là. Samsung l’a officialisé le 1er décembre 2025, confirmant toutes les rumeurs et ajoutant au passage quelques surprises.

Le géant coréen n’a pas seulement présenté un nouveau smartphone. Il a posé la première pierre d’une nouvelle ère du pliable. Ce modèle à triple articulation est pensé comme un hybride entre téléphone, mini-tablette et machine multitâche survitaminée. Alors, que nous réserve ce nouveau smartphone ?

Un triple pli doté de technologie innovante

Ce qui attire immédiatement l’œil avec le Galaxy Z Trifold, c’est son immense écran Dynamic AMOLED de 10 pouces. En plus, une fois déployé, il affiche une finesse presque irréelle avec seulement 3,9 mm d’épaisseur. Oui, plus fin qu’un Z Fold 7 ouvert. Plus fin qu’un Galaxy S25 Edge.

Et forcément, une question vient en tête : un smartphone qui se plie en trois, ça s’abîme vite, non ? Sachez que Samsung a anticipé la remarque. Le Z Trifold embarque deux types de charnières, une structure en titane et un cadre Armor Aluminum pensé pour empêcher les écrans de se toucher. Le tout accompagné d’un revêtement spécial pour renforcer le panneau flexible.

Galaxy Z Trifold is officially unveiled



✅ Snapdragon 8 Elite for Galaxy

✅ 10-inch fully unfolded screen 120Hz (2160×1584)

✅ 6.5" Cover screen 120Hz (2520×1080)

✅ 200mp main camera

✅ 12MP Ultrawide, 10MP 3X Telephoto

✅ Titanium hinge, aluminum frame, IP48

✅ 3.9mm unfolded… pic.twitter.com/tNHZHsA03c — Marques Brownlee (@MKBHD) December 2, 2025

Reste un petit point de déception pour ceux qui demandent s’il est possible de n’utiliser que deux panneaux sur trois. car à priori, cela ne se fait pas. Le mécanisme serait pensé pour n’offrir que deux possibilités. Soit l’écran externe de 6,5 pouces ou le grand écran tablette de 10 pouces.

Côté photo, Samsung recycle le setup du Z Fold 7. Ce nouveau smartphone est équipé d’un capteur principal 200 MP, d’un ultra-large 12 MP et d’un téléobjectif 3x de 10 MP. Deux caméras selfie complètent l’ensemble. Une sur l’écran externe, une sur le grand écran interne.

Un intérieur du Galaxy Z Trifold plus prometteur que l’extérieur

À l’intérieur, Samsung n’a pas simplement mis du bon matériel : il a mis ce qu’il avait de mieux. Le Galaxy Z Trifold tourne avec un Snapdragon 8 Elite spécialement overclocké pour l’occasion. Il embarque aussi 16 Go de RAM, 512 Go de stockage minimum, et une version 1 To.

Et la batterie ? Elle atteint 5 600 mAh, répartie sur les trois segments. De quoi tenir une bonne session Netflix, un stream Twitch ou un marathon de gaming sur grand écran. Et ce n’est n’est pas un hasard car le Z Trifold vise le multitâche. Samsung met aussi en avant DeX, la possibilité d’afficher jusqu’à quatre zones de travail. Et même la simulation de trois écrans 6,5 pouces côte à côte.

Alors, combien doit-on préparer pour mettre la main dessus ? Malheureusement, c’est le seul point que Samsung garde encore sous silence. Les rumeurs, elles, évoquent un tarif entre 3 000 et 3 500 dollars. Il va falloir prévoir un bon budget.

Par ailleurs, le Z Trifold ne débarque pas tout de suite partout. Il arrive d’abord en Corée du Sud le 12 décembre. Les États-Unis suivront début 2026. L’Europe, elle, devra patienter. Samsung semble vouloir observer comment son smartphone à triple pli se comporte sur son marché natal avant d’envisager un lancement mondial.

