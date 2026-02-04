Elon Musk en vacances sur l’île d’Epstein : l’action Tesla prend un coup

La publication de nouveaux documents judiciaires relance l’ombre de Jeffrey Epstein sur la tech américaine. En quelques heures, des échanges privés d’Elon Musk et Epstein suffisent à ébranler la réputation du patron de Tesla.

La publication de documents judiciaires liés à l’affaire Jeffrey Epstein continue de produire des ondes de choc bien au-delà du monde judiciaire. Cette fois, c’est Elon Musk qui se retrouve touché, après la révélation d’échanges troublants avec le financier déchu. À Wall Street, la réaction ne tarde pas. L’action Tesla recule, preuve que la confiance des investisseurs reste étroitement liée aux turbulences personnelles de son dirigeant.

Des mails qui contredisent la version officielle d’Elon Musk

La semaine dernière, le ministère américain de la Justice a rendu publics des millions de documents issus de l’enquête sur Jeffrey Epstein. Parmi eux figurent plusieurs échanges entre Epstein et Elon Musk. Il y a ceux qui datent d’années postérieures à la condamnation du financier en 2008 pour crimes sexuels sur mineures.

Dans ces messages, Elon Musk s’enquiert d’un éventuel bon moment pour visiter l’île privée d’Epstein dans les Caraïbes et lui demande s’il a des fêtes de prévues. Ces propos entrent en contradiction frontale avec les déclarations passées du patron de Tesla. Celui-ci assurait avoir décliné toute invitation à se rendre sur cette île devenue tristement célèbre.

Face à la polémique, Elon Musk a tenté de désamorcer la crise en qualifiant ces révélations de fake news . Il affirme même que les courriels avaient été mal compris. Mais cette ligne de défense est fragilisée par la prise de parole de Vivian Wilson. Il s’agit de sa fille avec laquelle il est en conflit. Elle a confirmé l’authenticité des dates évoquées dans les messages. Et elle confirme que la famille se trouvait bien à Saint-Barth à cette période.

Tesla sanctionnée en Bourse malgré quelques signaux positifs

Ainsi, la réaction des marchés ne s’est pas fait attendre. À la reprise des échanges ce 2 février, l’action Tesla a chuté de plus de 3,5 % en début de séance. Si le titre s’est partiellement redressé par la suite, il évolue toujours autour de 426 dollars. C’est loin du pic proche de 450 dollars atteint la semaine précédente.

Ce recul est d’autant plus notable qu’il intervient malgré quelques indicateurs encourageants sur le plan commercial. En Europe, Tesla a enregistré une nette hausse des nouvelles immatriculations en février sur certains marchés importants. En Espagne et en Italie, les ventes ont progressé de 70 % et 75 % par rapport à la même période l’an dernier.

How can anyone look at a $TSLA the same way again after yesterday's Epstein files revelations? @Tesla pic.twitter.com/xShWgfqyA4 — rugbylawyer (@Tesler914) January 31, 2026

Mais ces chiffres ne suffisent pas à effacer une année 2025 qualifiée de catastrophique pour le constructeur. En dépit de la croissance globale du marché des véhicules électriques, la part de marché de Tesla s’est effondrée en Europe. De nombreux acheteurs se sont détournés de la marque. Apparemment, ils sont lassés par les prises de position politiques de plus en plus radicales et imprévisibles de son PDG.

Un contexte explosif entre scandales, politique et restructuration

L’affaire Epstein n’est qu’un élément d’un tableau bien plus large. Tesla fait face à une concurrence chinoise de plus en plus agressive, alors que des discussions, rapportées par le Financial Times, puis démenties, ont émergé entre Ford, Xiaomi et BYD autour de potentielles collaborations industrielles.

En interne, de profonds changements sont également en cours. Lors de la dernière conférence sur les résultats trimestriels, Elon Musk a annoncé l’abandon des Model S et Model X, au profit de la transformation de l’usine de Fremont en site dédié à la production de robots..

Qui plus est, Elon Musk continue d’alimenter la controverse sur le terrain politique. Sur X, le réseau social qu’il possède, il a relayé une théorie du complot liant les proches d’Epstein et de Sean Diddy Combs à des soutiens de Kamala Harris, sans fournir le moindre élément factuel. Cette sortie est d’autant plus mal reçue que le milliardaire a lui-même reconnu par le passé ses liens avec Combs et a été photographié avec Ghislaine Maxwell, complice d’Epstein.

Elon Musk has ties to both Epstein and Diddy



Elon Musk himself is literally the venn diagram overlap here [pic.twitter.com/Yixh25Rxht](http://pic.twitter.com/Yixh25Rxht) — Matt Binder (@MattBinder) October 21, 2024

Cette nouvelle tempête médiatique illustre une constante chez Tesla. Il s’agit de la corrélation parfois déroutante entre la trajectoire personnelle de son dirigeant et le cours de l’action. Si le titre a progressé de 38 % sur six mois, chaque controverse rappelle que la confiance des investisseurs reste fragile. Cette fois encore, les vacances supposées d’Elon Musk sur l’île d’Epstein ont suffi à faire vaciller l’un des géants de la tech automobile.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.