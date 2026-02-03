L’IA Grok revient en Indonésie après le scandale deepfakes

Après son bannissement en Indonésie, l’IA Grok est enfin de retour, mais pas sans conditions.

Après plusieurs semaines de suspension, l’Indonésie a décidé de lever « conditionnellement » l’interdiction de l’IA Grok. Cette décision suit des mesures similaires que la Malaisie et les Philippines ont prises. Cela est arrivé après le scandale mondial lié à la création de deepfakes sexuels sur la plateforme X de xAI.

Pourquoi l’Indonésie a-t-elle banni l’IA Grok ?

En décembre 2025 et janvier 2026, des utilisateurs ont généré au moins 1,8 million d’images sexualisées de femmes via Grok. Ce sont les données que rapportent des analyses du New York Times et du Center for Countering Digital Hate. Certaines de ces images impliquaient des influenceuses, des musiciennes ou des actrices. D’autres incluaient également des utilisatrices ordinaires de X.

Ces contenus, non consensuels, ont déclenché une réaction immédiate des autorités indonésiennes. Le ministère indonésien de la Communication et des Affaires numériques a justifié le blocage initial par la nécessité de protéger les citoyens. L’Indonésie a également banni l’IA Grok pour prévenir la diffusion de contenus pornographiques, déjà fortement régulés dans le pays.

Le chatbot de xAI n’est par ailleurs pas le premier à subir cette interdiction. De fait, le pays avait par le passé restreint l’accès à d’autres plateformes pour des motifs similaires. Parmi eux, Pornhub, OnlyFans et même TikTok.

Les conditions de la levée de l’interdiction

La réautorisation du chatbot de X est strictement conditionnelle. Selon Alexander Sabar, directeur général du contrôle de l’espace numérique, le service pourra être suspendu à nouveau. Cela arriverait dans le cas de nouvelles violations. X Corp a ainsi envoyé au une lettre détaillant « des mesures concrètes pour améliorer le service et prévenir les abus ». L’Indonésie a ensuite accepté de rétablir l’accès à l’IA Grok.

Parmi ces mesures, X a limité la fonction de génération d’images aux seuls abonnés payants de la plateforme. La société a aussi mis en place plusieurs garde-fous pour restreindre l’usage abusif de l’IA. Elon Musk a en outre rappelé que toute personne utilisant Grok pour produire du contenu illégal subirait des sanctions. Elles seraient les mêmes que si l’individu diffusait ce contenu lui-même.

Indonesia has unbanned Grok. pic.twitter.com/XNEz7gIrSE — Indonesian Pop Base (@iPopBase) January 31, 2026

Une avancée dans la régulation de l’IA en Asie du Sud-Est

Cette décision de l’Indonésie concernant l’IA Grok révèle un point important. Elle montre que les pays d’Asie du Sud-Est passent de simples adopteurs tardifs de technologies à des régulateurs proactifs. L’Indonésie, la Malaisie et les Philippines ont toutes agi rapidement. Elles ont su encadrer un service d’IA avant que des juridictions occidentales plus technologiquement avancées ne prennent position.

Karryl Kim Sagun Trajano, chercheuse à la S. Rajaratnam School of International Studies à Singapour, s’est aussi exprimée à ce sujet. Elle souligne que ces actions pourraient servir de modèle pour la régulation future des IA dans la région. L’objectif est de combiner innovation technologique et protection face aux risques de contenus non consensuels et d’abus en ligne.

