Ras le bol de la serpillière ? Essayez ce nettoyeur de sols Dyson

Avec le nouveau nettoyeur de sols de Dyson, vous aurez moins de peine à garder votre maison propre.

Nettoyer ses sols reste pour beaucoup une corvée, surtout après une journée chargée. Dyson, célèbre pour ses robots aspirateurs, change cela avec son nettoyeur de sols Clean + Wash Hygiene. Voyons ce qui distingue ce modèle et à quel point il est efficace.

Le nettoyeur de sols Dyson mise sur une approche différente

Le Clean + Wash Hygiene ne fonctionne pas comme les modèles classiques. Il n’aspire pas la saleté, mais combine agitation, hydratation et séparation pour nettoyer les surfaces dures. Cette approche contribue à réduire le poids de l’appareil, qui descend à environ 3,7 kg à vide. En parallèle, elle limite le bruit pendant l’utilisation.

Dyson a aussi fait le choix d’intégrer la collecte des déchets directement dans la brosse. L’eau sale et les résidus solides ne circulent pas dans des tuyaux. Ceci réduit donc les risques d’obstruction pour ce nettoyeur de sols Dyson. Cette conception facilite la longévité du produit, même si le vidage demande un peu de manipulation.

Grâce à un manche pliable à 180°, l’appareil passe facilement sous les meubles bas. Cette souplesse améliore nettement l’expérience au quotidien, surtout dans les cuisines ou les salons encombrés. L’objectif reste clair et c’est de remplacer la serpillière sans compliquer les gestes.

Le Clean + Wash Hygiene est-il efficace au quotidien ?

Sur les sols durs, le nettoyeur de sols Dyson se montre très à l’aise avec les traces fraîches. Les marques de chaussures, les éclaboussures ainsi que les saletés moyennes disparaissent rapidement. La brosse rotative en microfibres, enrichie de poils rigides, fournit un nettoyage homogène et contrôlé.

En revanche, certaines limites apparaissent sur les saletés très sèches ou incrustées. Les résidus collés près des plinthes ou les taches anciennes demandent parfois un pré-nettoyage manuel. Ce comportement reste courant sur les appareils comme ce nettoyeur de sols Dyson, même à ce niveau de gamme.

L’autonomie du Clean + Wash Hygiene s’élève en outre à 45 minutes, ce qui suffit pour un ménage complet. Le niveau d’humidité dépend quant à lui du mode choisi, avec un temps de séchage plus long en mode intensif. Dyson maîtrise toutefois bien la répartition de l’eau, ce qui évite les flaques excessives sur le sol.

Entretenez bien votre nettoyeur de sols Dyson

Dyson a travaillé l’entretien pour limiter les mauvaises surprises. Un peigne métallique retient d’abord poils et cheveux avant qu’ils n’atteignent le bac d’eau sale. Cette solution évite alors l’encrassement interne. Par contre, le retrait manuel des déchets peut rebuter certains utilisateurs.

Une fois posé sur sa base, le Clean + Wash Hygiene lance un cycle d’auto-nettoyage complet. La brosse est rincée puis séchée à l’air chaud jusqu’à 85°. Ce processus élimine les odeurs et limite la prolifération bactérienne dans le nettoyeur de sols Dyson. Bref, c’est un vrai plus pour l’hygiène.

Le cycle reste néanmoins bruyant et consomme une quantité notable d’eau. Dyson privilégie ici l’efficacité plutôt que la discrétion. Le résultat final reste convaincant malgré tout, avec une brosse sèche et prête à l’emploi.

Combien coûte le Clean + Wash Hygiene ?

Vendu autour de 499 euros, le nettoyeur de sols Dyson se positionne sur le segment premium. La qualité de fabrication et les choix techniques expliquent en partie ce tarif. Cela dit, certains concurrents proposent des alternatives efficaces à moindre coût.

Le Clean + Wash Hygiene s’adresse avant tout à ceux qui veulent abandonner la serpillière sans passer par un robot. Il ne révolutionne pas totalement le marché, mais propose une expérience plus confortable et hygiénique. Reste à savoir si ce confort mérite l’investissement, selon vos attentes et votre budget. Cela dit, si vous cherchez un aspirateur, le X60 Max Ultra Complete de Dyson saura vous satisfaire.

