ChatGPT fera bientôt le ménage à votre place… selon OpenAI

ChatGPT qui fait le ménage ? Oui, ça paraît fou ! Mais avouons-le, beaucoup d’entre nous en rêvent. Et pas seulement parce qu’on aimerait qu’il le fasse à notre place.

ChatGPT capable de donner des conseils comme un pro ou de présenter les dernières innovations ? Ça, on s’y attendait déjà. Mais une version qui viendrait faire le ménage à notre place, là, on entre dans une autre dimension. OpenAI imagine déjà cette réalité. Aaron « Ronnie » Chatterji, économiste en chef de la société, explique que l’IA « prend en charge des tâches qui nous auraient pris énormément de temps ». Le but est de libérer du temps pour ce qui compte vraiment et rendre la vie à la maison un peu moins stressante.

ChatGPT, le nouveau compagnon de ménage ?

L’idée de chatGPT un nouveau compagnon de ménage n’est pas complètement folle. Pour cause, une étude du concurrent Anthropic montre que les utilisateurs du chatbot Claude ont accéléré la préparation de leurs repas de 75 %. On peut donc imaginer qu’avec de l’IA, vos routines domestiques deviendraient tout simplement plus efficaces.

D’ailleurs, Sam Altman, le patron d’OpenAI, ne s’en cache pas. Dans The Tonight Show, il confiait ne pas pouvoir « imaginer avoir dû apprendre à élever un nouveau-né sans ChatGPT ». On est loin des scénarios catastrophe où les robots remplacent l’humain. Ici il s’agit de compléter et d’optimiser votre quotidien.

Pour OpenAI, la mission est de trouver de nouvelles façons de mesurer la valeur humaine et le travail domestique. « Qu’il s’agisse de s’occuper des enfants ou de faire les tâches ménagères, ce sont des choses qui doivent être faites », insiste Chatterji.

La question est donc moins de savoir si l’IA remplacera les humains que de déterminer comment elle peut rendre ces tâches moins pénibles.

De la cuisine à la santé, l’IA est déjà partout

Si la perspective d’un ChatGPT en robot-ménager reste théorique, l’IA est déjà ancrée dans nos vies. Là, il n’y aucun doute. OpenAI rapporte que 40 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque jour pour des questions liées à la santé.

Environ 5 % de tous les messages envoyés concernent des sujets médicaux. Parmi les 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires, près de 200 millions consultent régulièrement l’IA pour des conseils santé.

Le rapport de PYMNTS Intelligence souligne aussi que plus de 60 % des consommateurs américains ont testé une plateforme d’IA dédiée cette année. Du simple conseil culinaire à la gestion d’emploi du temps ou aux questions de santé, l’IA devient peu à peu un assistant omniprésent. Alors, pourquoi ne pas imaginer qu’elle se glisse bientôt dans votre salon pour épousseter la table basse et plier vos chaussettes ?

Bref, tout cela prouve que la technologie avance à une vitesse folle. Bientôt, on ne se contentera plus de rêver d’un ChatGPT qui fait le ménage. Le prochain tour de magie pourrait être encore plus impressionnant. Affaire à suivre.

