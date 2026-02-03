La chute du Bitcoin ne fait que commencer : les experts avertissent

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a sérieusement tangué. Le Bitcoin a touché un plus bas inédit depuis deux mois. Il glissait brièvement sous les 81 000 dollars, avant de se reprendre timidement autour de 84 000 dollars vendredi.

Inutile de vous dire que le marché a entraîné dans sa chute des investisseurs déjà passablement nerveux. Et pourtant, selon plusieurs analystes, ça ne fait que commencer. .

La raison de la chute du Bitcoin ?

Cette baisse du Bitcoin n’est pas arrivée par hasard. Les marchés financiers dans leur ensemble ont montré des signes de faiblesse. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont continué de chuter, accentuant le climat d’incertitude.

Dans ce contexte déjà tendu, une annonce politique a ajouté de l’huile sur le feu. Donald Trump a récemment désigné Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale. Un choix qui a immédiatement divisé les investisseurs.

Ancien gouverneur de banque centrale, Warsh a une vision stricte de la politique monétaire. Sa nomination est mal perçue par une partie de l’écosystème crypto.

Markus Thielen, fondateur de 10x Research, explique que son retour est vu comme un signal négatif. Selon lui, une politique monétaire plus stricte réduit la liquidité disponible. Dans ce contexte, le Bitcoin apparaît moins comme une protection et davantage comme un actif spéculatif.

La grande question était alors simple : Warsh allait-il suivre les souhaits de Trump en baissant les taux, ou rester ferme pour contrôler l’inflation ?

Face à cette incertitude, beaucoup d’investisseurs ont préféré réduire les risques. Les cryptomonnaies, jugées plus instables que les actions classiques, ont été vendues en priorité. Et les positions les plus spéculatives, liquidées rapidement. Ce qui a entraîné une baisse générale du marché crypto.

Le pire est encore à venir

En effet. Selon plusieurs experts interrogés par CoinDesk, ce mouvement pourrait durer. Russell Thompson, directeur des investissements chez Hilbert Group, estime que les principaux seuils techniques ont été cassés.

D’après lui, le Bitcoin manque de zones de soutien solides. Il envisage une chute possible vers les 70 000 dollars et considère l’achat pendant la baisse comme une stratégie dangereuse.

Matt Mena, spécialiste de la recherche crypto, partage en partie cet avis. Il anticipe une baisse jusqu’à 75 000 dollars. Toutefois, il reste optimiste sur le moyen terme. Il pense que le Bitcoin pourrait remonter vers les 100 000 dollars d’ici la fin du trimestre. Si bien sûr, les conditions de marché s’améliorent.

Adam McCarthy, analyste chez Kaiko Research, de son côté, n’exclut pas non plus un retour du Bitcoin autour de 70 000 dollars. Pour lui, le marché cherche encore un point d’équilibre.

Par ailleurs, les ETF Bitcoin sont eux aussi sous pression. D’après Bloomberg, les douze principaux fonds ont enregistré trois mois consécutifs de sorties nettes. Une situation inédite depuis leur lancement en 2024. Cela montre que même les investisseurs institutionnels prennent leurs distances.

Rien n’est fixé d’avance

Effectivement. Malgré ces prévisions sombres, l’avenir reste incertain. Le Bitcoin est connu pour ses mouvements imprévisibles. À noter que l’or et l’argent, qui avaient profité des inquiétudes autour de la Fed, ont récemment reculé.

Pour l’instant, la chute du Bitcoin semble marquer une pause. Mais la peur d’un nouvel « hiver crypto » reste bien présente.

Pour info, un hiver crypto fait référence à une période bien connue dans l’univers des cryptomonnaies. Il s’agit d’une phase longue et souvent pénible, marquée par des prix en baisse, des volumes d’échanges en chute libre et un désintérêt progressif du grand public.

Les médias se font plus discrets, les investisseurs occasionnels disparaissent et seuls les plus convaincus restent actifs. Et sachez que ce type de scénario n’est pas nouveau.

Le marché crypto l’a déjà traversé à plusieurs reprises. Presque toujours après des phases d’euphorie intense, où les prix grimpaient vite et les promesses semblaient infinies.

L’« hiver » arrive généralement quand l’enthousiasme retombe, que la réalité économique reprend le dessus et que les excès sont corrigés. Aujourd’hui, ce terme revient avec insistance, non pas pour annoncer une fin définitive du Bitcoin.

Mais pour rappeler que le marché crypto avance par cycles, alternant emballements spectaculaires et longues périodes de refroidissement.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.