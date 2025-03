Trump annonce une réserve de Bitcoin : une révolution pour l’économie des USA ?

Le président américain Donald Trump souhaite intégrer les cryptomonnaies à l’économie nationale ! Comment ? En fait, il compte créer une réserve fédérale d’actifs !

Le tout premier sommet de la Maison Blanche sur la cryptographie a eu lieu vendredi 07 mars 2025. Néanmoins, pour marquer l’événement, le président Donald Trump a approuvé un décret instaurant une réserve stratégique de bitcoins le jeudi 06 mars. Selon une fiche d’information, cette initiative vise à réaliser sa promesse de faire des États-Unis « la capitale de la cryptographie ».

Alors que Trump était contre l’utilisation de Bitcoin, il semblerait qu’il a changé d’avis ! Il est d’ailleurs déterminé à faire de l’Amérique la capitale de la cryptographie ! Mais comment ?

Trump vient d’ordonner dans son décret à toutes les agences fédérales qui détiennent les bitcoins saisis dans le cadre de procédures pénales ou civiles de confiscation d’avoir de les transférer au Département du Trésor.

Rappelons qu’actuellement, ce département du Trésor possède déjà une réserve de cryptomonnaie. Par ailleurs, les autres actifs numériques confisqués seront regroupés dans un fonds distinct.

Sachez que ce décret s’inscrit dans la continuité d’une mesure qu’il a déjà signée en janvier 2025 par Donald Trump qui exige la création d’un groupe de travail chargé d’étudier et de formuler des recommandations sur la politique des cryptomonnaies.

L’une des missions de ce groupe consiste notamment l’exploration de « la création et la gestion potentielles d’une réserve nationale d’actifs numériques ».

Une annonce choc pour les passionnés de cryptomonnaie !

Avec ce décret, Trump pensait certainement enthousiasmer les adeptes du bitcoin ! En réalité, il avait tort !

En vérité, les acteurs dans le domaine ont affirmé qu’ils étaient déçus ! Et ce, même si cette annonce sur la réserve et la promesse d’une réglementation plus souple ayant contribué à propulser le prix du bitcoin à un record de 109 000 $ en janvier, selon Reuters.

BQQM !!



MAINTENANT – Trump signe un décret créant une « réserve stratégique de Bitcoin » avec les Bitcoins que « le gouvernement fédéral possède déjà ». https://t.co/xqVWsNOE1L — LoudoviQo 17(LabeQasse) (@LoudoP) ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 7, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 7, 2025

Charles Edwards, fondateur du fonds spéculatif Capriole Investments spécialisé dans le bitcoin, a affirmé sur X que le décret de Trump est un « cochon sous le rouge à lèvres ».

« C’est le scénario le plus décevant que l’on pouvait attendre cette semaine », a-t-il ajouté. « L’absence d’achats actifs signifie que ce décret ne sert qu’à donner une apparence prestigieuse aux avoirs en bitcoins déjà détenus par le gouvernement. »

De son côté, Andrew O’Neill, directeur général des actifs numériques chez S&P Global Ratings, partage cet avis. Il a déclaré à Reuters que la portée du décret de Trump était « principalement symbolique » et qu’aucun calendrier précis n’avait été établi pour l’acquisition de nouveaux bitcoins par les États-Unis.

Après cette annonce, la valeur de XRP, Solana et Cardano a grimpé de 20 % ou plus. Actuellement, le bitcoin évolue autour de 90 500 dollars.

Et vous, quel est votre avis sur cette décision de Donald Trump ? Partagez-le dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.