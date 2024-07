Qui est le nouveau milliardaire en tête ? Découvrez le classement à jour

Elon Musk domine encore le classement des milliardaires, tandis que Warren Buffett recule à la dixième place suite à ses dons philanthropiques. Découvrons qui sont les dix personnalités les plus riches (milliardaires) du monde en ce mois de juillet 2024.

Les 10 titans de la richesse qui bouleversent le monde

Elon Musk, le roi des milliardaires

Le PDG de Tesla, Elon Musk conserve la première place grâce à un mois de juin exceptionnel. Les actionnaires de Tesla ont approuvé son plan de rémunération de 56 milliards de dollars, malgré une procédure d'appel en cours.

Sa fortune a augmenté de 11,1 milliards de dollars depuis le 1er juin et de 19 milliards de dollars au cours des deux derniers mois. SpaceX, dont la valeur estimée est passée de 180 à 210 milliards de dollars, pourrait bientôt renforcer encore sa fortune.

Jeff Bezos, un retour en force

Jeff Bezos a vu sa fortune augmenter de 15,5 milliards de dollars le mois dernier. Cette hausse spectaculaire a propulsé Amazon à une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars pour la première fois. En conséquence, Bezos passe à la deuxième place du classement des milliardaires du juillets 2024. Sa vision stratégique et ses investissements ont permis à l'entreprise de dépasser les attentes du marché.

Bernard Arnault, une glissade inattendue

Bernard Arnault, PDG de LVMH, recule à la troisième place après avoir dominé le classement de février à mai. La chute continue des actions LVMH a affecté sa fortune, qui a diminué de 16 milliards de dollars en deux mois.

Malgré cette baisse, Arnault reste l'un des titans de l'industrie du luxe, avec une influence considérable sur le marché mondial. Ses marques prestigieuses continuent de séduire les consommateurs du monde entier, mais les fluctuations boursières ont eu un impact significatif sur sa richesse récente.

Mark Zuckerberg, une remontée impressionnante

Mark Zuckerberg se hisse à la quatrième place avec une fortune de 176,8 milliards de dollars. La hausse de l'action Meta, combinée à ses investissements, a permis à sa fortune d'augmenter de 13 milliards de dollars en juin.

Le succès continu de Meta Platforms, qui englobe Facebook, Instagram et WhatsApp, reflète la capacité de Zuckerberg à innover et à s'adapter aux tendances technologiques. Ses initiatives dans le domaine de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle promettent également de nouvelles sources de croissance future.

Larry Ellison, le grand gagnant du mois

Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, voit sa fortune augmenter de 26,8 milliards de dollars. Malgré cette performance, il reste à la cinquième place du classement. Oracle a connu une hausse sans précédent de ses actions, alimentée par une forte demande pour ses services de cloud et ses solutions logicielles. Ellison continue d'innover dans le secteur technologique.

Larry Page et Sergey Brin, les pionniers de Google

Ces fondateurs de Google continuent de prospérer. Larry Page, avec une fortune de 150,3 milliards de dollars et Sergey Brin, avec 143,9 milliards de dollars, occupent respectivement la sixième et la septième place.

Leur succès est largement attribuable à la domination continue de Google dans les secteurs de la recherche en ligne et de la publicité numérique. Les deux cofondateurs maintiennent une influence significative au sein d'Alphabet, la société mère de Google et investissent dans des projets innovants comme la voiture autonome et les technologies de santé.

Bill Gates, toujours présent

Bill Gates, avec une fortune de 133,4 milliards de dollars, remonte à la huitième place. Ses investissements diversifiés et son implication continue dans Microsoft soutiennent sa position dans le classement. En plus de ses activités philanthropiques, Gates continue de jouer un rôle clé dans le développement technologique et les initiatives de santé mondiale.

Ses contributions à la Fondation Gates et ses efforts pour combattre les maladies et améliorer l'éducation mondiale soulignent son engagement envers des causes humanitaires importantes.

Steve Ballmer, l'ancien de Microsoft

Steve Ballmer, ancien PDG de Microsoft et propriétaire des Los Angeles Clippers, voit sa fortune atteindre 130,7 milliards de dollars. Cette fortune colossale le positionne à la neuvième place du classement des personnes les plus riches du monde. Sa richesse a augmenté de 7,5 milliards de dollars en juin.

Ballmer a su diversifier ses investissements et capitaliser sur le succès continu de Microsoft. Son acquisition des Clippers et son implication dans diverses entreprises technologiques montrent son sens aigu des affaires et sa capacité à maximiser la valeur de ses investissements.

Warren Buffett, le philanthrope

Warren Buffett clôt le top 10 avec une fortune de 128,4 milliards de dollars. Ses dons de 5,3 milliards de dollars en actions Berkshire Hathaway ont contribué à son recul dans le classement des milliardaires du juillets 2024. Buffett, surnommé l'Oracle d'Omaha, reste un modèle de sagesse financière et de philanthropie.

Ses investissements prudents et son engagement à donner la majorité de sa fortune illustrent ses valeurs de partage et de responsabilité sociale. Ses contributions à des causes caritatives ont un impact durable sur des millions de vies à travers le monde.

Les tendances générales

Au total, les dix personnalités les plus riches possèdent une fortune cumulée de 1 660 milliards de dollars, soit 76 milliards de plus que le mois précédent. Voici le classement des Milliardaires au 1er Juillet 2024 :

Elon Musk : 221,4 milliards de dollars (Tesla, SpaceX, X) Jeff Bezos : 210,2 milliards de dollars (Amazon) Bernard Arnault : 193,7 milliards de dollars (LVMH) Mark Zuckerberg : 176,8 milliards de dollars (Meta) Larry Ellison : 173 milliards de dollars (Oracle) Larry Page : 150,3 milliards de dollars (Google) Sergey Brin : 143,9 milliards de dollars (Google) Bill Gates : 133,4 milliards de dollars (Microsoft, investissements) Steve Ballmer : 130,7 milliards de dollars (Microsoft, Clippers, investissements) Warren Buffett : 128,4 milliards de dollars (Berkshire Hathaway)

Ce classement met en évidence les stratégies d'investissement qui façonnent les fortunes des personnalités les plus riches du monde. La philanthropie joue également un rôle crucial, comme en témoignent les dons importants de Warren Buffett.

Perspectives futures

La position dominante d'Elon Musk pourrait encore se renforcer avec les projets en cours de Tesla et SpaceX. De même, les évolutions des marchés boursiers continueront de jouer un rôle déterminant dans la fluctuation des fortunes des milliardaires.

Le classement Forbes des milliardaires de juillet 2024 reflète des changements significatifs et des tendances intéressantes. La philanthropie, l'innovation technologique et les investissements stratégiques sont les moteurs principaux de ces évolutions. Les milliardaires, qu'ils soient philanthropes comme Warren Buffett ou entrepreneurs innovants comme Elon Musk, continuent d'influencer l'économie mondiale.

