Alcatel-Lucent Enterprise s’engage pour zéro émission nette d’Ici 2050

Alcatel-Lucent Enterprise (ALE), leader en solutions de communication et de cloud, s'engage à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Cet objectif ambitieux suit les recommandations de la Science Based Targets Initiative (SBTI).

Les objectifs pour 2030

ALE vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % d'ici 2030. Cela concerne les émissions directes et indirectes, avec 2022 comme année de référence. Cette réduction s'applique aux champs d'application 1, 2 et 3.

L'engagement d'ALE dépasse la simple responsabilité sociale des entreprises (RSE). La société intègre désormais l'environnement, le social et la gouvernance (ESG) dans sa culture d'entreprise. Cette transformation vise à renforcer la gouvernance ESG.

Un conseil ESG, composé de membres du comité de direction et du comité de développement ESG, surveillera les initiatives et leurs progrès. Ce conseil garantit la mise en œuvre des meilleures pratiques pour atteindre l'objectif de 2050.

Analyse de la double matérialité

ALE a mené une analyse de la double matérialité. Cette analyse identifie les domaines à fort impact écologique et examine l'influence des tendances mondiales en développement durable sur l'entreprise. Elle est conforme à la Directive sur les rapports de développement durable des entreprises (CSRD) de l'Union européenne.

Suite à cette analyse, ALE a défini des objectifs significatifs pour 2030 et au-delà. La nouvelle stratégie repose sur huit piliers essentiels, notamment la lutte contre le changement climatique et l'adaptation environnementale des produits.

Huit piliers pour un développement durable

Lutte contre le changement climatique : réduction des émissions selon les recommandations du SBTI. Adaptation environnementale des produits : conception de produits écologiques. Respect des droits de l'homme : engagement pour les droits fondamentaux. Pratiques de travail et formation des employés : investissement dans le développement des compétences. Diversité, équité et inclusion : promotion de l'inclusivité. Éthique, transparence et conformité : maintien de standards élevés. Confidentialité et sécurité des données : protection des informations. Stratégie et gestion des risques : préparation aux défis futurs.

Une déclaration de leadership

Rasheed Mohamad, Global Revenue and Operations Officer d'ALE, souligne l'importance de cette initiative : « Notre évolution vers un développement durable montre notre engagement envers l'industrie et le monde. Nous intégrons le développement durable dans tous les aspects de notre organisation pour créer une culture de responsabilité et d'inclusion. »

Objectifs volontairement ambitieux

Les objectifs d'ALE sont ambitieux, mais nécessaires pour un changement significatif. L'entreprise souhaite montrer l'exemple en prenant des mesures concrètes contre le changement climatique.

ALE, par cette initiative, s'engage à construire un avenir durable. La mise en œuvre de cette stratégie est un pas essentiel pour réduire l'impact environnemental et favoriser un développement durable.

Alcatel-Lucent Enterprise se positionne comme un leader dans la lutte contre le changement climatique. Avec des objectifs clairs et une stratégie bien définie, l'entreprise s'engage à atteindre zéro émission nette d'ici 2050, tout en intégrant les principes ESG dans sa culture d'entreprise.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

