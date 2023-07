Les cryptos à la croissance la plus rapide : 9 monnaies à haut potentiel pour Juillet 2023

Cette liste pourrait être une pépite pour ceux qui recherchent des crypto-monnaies en hausse avant qu’elles ne deviennent trop chères. Des experts ont analysé les marchés cryptos et compilé une liste complète de tous les projets sous-évalués à fort potentiel, chacun d’entre eux pouvant devenir la crypto-monnaie à la croissance la plus rapide avant le prochain marché haussier.

Les crypto-monnaies à la croissance la plus rapide en ce moment

Chancer (CHANCER) Shiba Memu (SHMU) AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) Optimism (OP) Aptos (APT) The Sandbox (SAND) Pepe (PEPE) Arbitrum (ARB)

Les cryptos en hausse – Analysées et passées en revue

Les crypto-monnaies qui connaissent la croissance la plus rapide peuvent souvent voir leur valeur augmenter rapidement. Cela peut signifier un gain important pour les investisseurs qui ont soutenu les projets à leurs débuts.

Les experts ont pris en compte l’évolution des prix, l’activité des développeurs et les tendances des réseaux sociaux pour déterminer la crypto-monnaie qui connaîtra la plus forte croissance en 2023.

1. Chancer (CHANCER) – Une plateforme révolutionnaire de paris en ligne

Chancer est le premier marché de prédictions décentralisé au monde qui semble prêt à s’attaquer au secteur des jeux d’argent au sens large. Pour la première fois, les parieurs peuvent passer outre le bookmaker et fixer leurs propres côtes. Cette fonctionnalité distingue Chancer et pourrait attirer un nombre croissant d’utilisateurs sur la plateforme dans les années à venir. Les utilisateurs peuvent créer leurs bulletins de paris sur n’importe quel résultat potentiel et garder un contrôle total sur les côtes qu’ils font.

Qu’il s’agisse de former de petits paris entre amis ou en famille ou de rejoindre des bulletins de paris financés par la foule pour des événements majeurs, Chancer offre une manière différente de profiter des paris. La plateforme utilise la technologie blockchain pour fournir un enregistrement entièrement immuable des transactions des utilisateurs, ce qui annule le besoin de bookmakers centralisés et apporte plus d’avantages à l’utilisateur final.

Les bookmakers centralisés sont connus pour manipuler les côtes en leur faveur, et Chancer propose un système alternatif qui pourrait se répandre rapidement. Pour l’instant, CHANCER, le token natif de la plateforme est disponible pour seulement $0.01 pendant la phase 1 de sa presale.

Pourquoi acheter CHANCER ?

CHANCER représente une opportunité d’investissement unique dans le secteur du Web3. Le token natif a une utilité intégrée dans l’une des plateformes de paris en crypto-monnaie à la croissance la plus rapide qui arrivera sur le marché en 2023, car chaque pari est effectué et réglé à l’aide de CHANCER.

La presale actuelle pourrait être l’une des opportunités d’investissement les plus lucratives de l’année. Chancer résout un problème très répandu dans le secteur des jeux d’argent et offre aux parieurs la possibilité de personnaliser entièrement leurs bulletins de paris sur le marché des pronostics peer to peer. Son potentiel de croissance est considérable.

2. Shiba Memu (SHMU) – Une meme coin basée sur l’IA qui pourrait changer à jamais le marketing.

Shiba Memu est une meme coin qui utilise un logiciel basé sur l’IA pour apprendre des stratégies de marketing réussies et se promouvoir sur les forums et les réseaux sociaux pertinents. Il s’agit d’une méthode très innovante de déploiement de la technologie d’apprentissage automatique pour stimuler les ventes de crypto-monnaies dans le Web3.

Au fur et à mesure, Shiba Memu deviendra plus intelligent, ce qui pourrait lui permettre de devenir un acteur majeur sur le marché des crypto-monnaies. En effet, les monnaies memes reposent entièrement sur le marketing pour inciter les consommateurs à agir. Comme SHMU peut le faire automatiquement, elle a le potentiel d’une croissance stable.

La combinaison innovante de technologies derrière Shiba Memu offre des avantages tels qu’un retour sur investissement accru, l’autosuffisance et une transparence totale. En exploitant l’IA pour améliorer ses capacités de marketing, Shiba Memu présente une opportunité d’investissement unique pour les utilisateurs de crypto-monnaies.

Le token comporte un tableau de bord dédié à l’IA qui fournit des mises à jour en temps réel sur les activités marketing de l’algorithme. Qu’il s’agisse de publier du contenu, de discuter avec des adeptes ou de partager ses analyses marketing avec des professionnels, Shiba Memu pourrait apporter une valeur significative aux créatifs du Web3.

Pour ajuster les stratégies de marketing en temps réel, Shiba Memu suit et évalue activement les tendances et le sentiment des investisseurs. Si cela est naturel pour l’esprit humain, la capacité de Shiba Memu à croiser ses résultats avec des analyses approfondies dans plusieurs domaines est plus rare, et le protocole pourrait ainsi permettre aux entreprises d’économiser sur les frais généraux.

Pourquoi acheter SHMU ?

SHMU se distingue de la plupart des memes coins du Web3, qui n’ont pour la plupart aucune utilité, alors que Shiba Memu est un protocole de marketing automatique avancé. Il pourrait révolutionner la manière dont les petites entreprises opèrent en ligne.

Les investisseurs ont déjà sauté sur la presale SHMU, qui a récemment été lancée lors de sa phase d’ouverture. Le token passera de 0,011125 $ à 0,0244 $ au cours de la presale de 8 semaines du token, avec de petites augmentations du prix du token effectuées quotidiennement. Cette augmentation rapide du retour sur investissement, associée aux stratégies marketing de Shiba Memu en matière d’IA, pourrait rendre Shiba Memu attrayant pour les investisseurs.

3. AltSignals (ASI) – Un puissant kit d’outils d’intelligence artificielle pour le trading

AltSignals est une plateforme de trading en ligne qui a délivré des signaux de trading lucratifs à une communauté de plus de 50 000 personnes depuis sa première mise en ligne en 2017. Le projet a publié des outils de trading extrêmement impressionnants par le passé, notamment AltAlgo™, qui a aidé les traders qui correspondaient à ses appels à multiplier par 10 leur portefeuille en 19 mois distincts.

AltSignals est en train de développer un puissant système d’intelligence artificielle pour le trading, appelé ActualizeAI. JP Morgan a commenté l’utilité d’outils de trading tels qu’ActualizeAI, le géant financier soulignant la capacité du traitement automatique du langage (NLP) et de la modélisation prédictive à améliorer la précision du trading automatisé.

ActualizeAI utilise à la fois le NLP et la modélisation prédictive pour apporter des capacités d’apprentissage automatique aux outils de trading d’AltSignals. Elle est censée optimiser à la fois la précision et la fréquence des signaux de trading partagés, ce qui peut aider les traders de tous niveaux à maximiser leurs profits sur les marchés des crypto-monnaies.

Pour accompagner la sortie d’ActualizeAI, AltSignals a lancé un token natif connu sous le nom d’ASI. Les tokens ASI ont été mis à disposition lors de la presale d’AltSignals au prix de 0,012 $, un prix qui devrait augmenter jusqu’à 0,02274 $ avant la dernière phase d’investissement.

Pourquoi acheter ASI ?

La presale d’AltSignals est considérée comme l’une des opportunités d’investissement les plus prometteuses de l’année. La plateforme est un écosystème crypto en pleine croissance qui a intégré plusieurs outils de trading de qualité, et elle est maintenant prête à améliorer encore son offre.

ActualizeAI est un protocole d’IA de pointe qui pourrait générer des profits pour tous ses utilisateurs. Le token ASI fournit un accès direct aux outils, ce qui lui confère une utilité innée au sein de l’écosystème et une méthode directe de sécurisation de la demande à long terme. Actuellement, ASI est en phase 2 de sa presale à $0.01875 et semble être une opportunité d’investissement prometteuse.

4. Metacade (MCADE) – Une arcade blockchain pilotée par la communauté qui offre une multitude d’opportunités aux joueurs.

Alors que la plupart des projets GameFi n’offrent qu’une seule expérience de jeu, Metacade vise à présenter la plus grande collection de passe-temps de la blockchain.

L’arcade play-to-earn de Metacade contiendra une grande variété de jeux occasionnels et offrira aux joueurs compétitifs la possibilité de tester leurs compétences pour gagner d’importants prix en crypto-monnaies. Le premier jeu de la plateforme, Rune Realms Clash, a récemment été annoncé, suscitant un réel enthousiasme au sein de la communauté des joueurs de blockchain.

Le token MCADE offre des récompenses financières aux joueurs de l’arcade du metaverse. Il a récemment clôturé sa presale et a rapporté plus de 16 millions de dollars en 8 phases d’investissement. Tous les premiers investisseurs de l’écosystème Metacade ont de grands espoirs quant à l’évolution future du prix du token, qui est jusqu’à présent justifiée.

En plus d’offrir la plus grande collection de jeux à gagner du Web3, Metacade fournit aux utilisateurs une gamme de mécanismes de gain dont ils peuvent profiter pleinement. Le mécanisme Create2Earn récompensera les créateurs de contenu qui partagent les dernières informations sur les jeux de blockchain, tandis que la fonction Work2Earn mettra en relation des professionnels avec des postes ouverts dans des start-ups basées sur la blockchain.

Pourquoi acheter MCADE ?

Metacade est une expérience GameFi complète à la pointe des industries en croissance. C’est une raison essentielle pour laquelle elle a recueilli plus de 16 millions de dollars lors de la presale, et le token MCADE a grimpé de plus de 300 % après son lancement sur les marchés boursiers.

L’arcade metaverse aura un flux constant de jeux play-to-earn ajoutés à la plateforme grâce au programme Metagrants, conçu pour encourager les développeurs à se lancer dans l’écosystème. Cela signifie que le token MCADE fera probablement l’objet d’une demande soutenue à l’avenir.

MCADE est actuellement disponible sur Bitmart et MEXC. Il pourrait produire des rendements significatifs à partir du niveau de prix actuel, car le PDG Russell Bennett a déjà fait allusion au lancement intentionnel du projet sur le marché baissier. Le fait de lancer le projet pendant les creux du marché signifie que les investisseurs expérimentés en crypto-monnaies disposent d’un grand potentiel de hausse.

5. Optimism (OP) – Un niveau 2 d’Ethereum qui fournit les 3 éléments du trilemme de la blockchain.

Optimism est une blockchain de niveau 2 construite pour répondre aux limites d’évolutivité du réseau Ethereum. Également connu sous le nom d’OP, le réseau Optimism est une plateforme permettant d’optimiser la vitesse des transactions et de réduire les frais.

En tant que technologie de pointe de niveau 2, Optimism permet des transactions plus rapides et plus efficaces. Cela permet d’éviter les saturations qui sont devenues monnaie courante avec le “mainnet” Ethereum, qui a été critiqué pour la lenteur des confirmations de transactions et l’augmentation vertigineuse des possibles frais

OP a été conçu pour se concentrer sur le principe fondamental de la blockchain selon lequel tous les nœuds participants doivent confirmer toutes les transactions. Ce principe diffère des mécanismes de consensus alternatifs qui reposent sur un nombre réduit de nœuds pour vérifier les transactions, comme dans un protocole proof of stake déléguée (DPoS).

L’approche d’Optimism conserve toutes les caractéristiques de sécurité du niveau 1 d’Ethereum tout en améliorant considérablement le débit des transactions et d’autres caractéristiques d’évolutivité. Cela peut améliorer l’expérience de l’utilisateur pour les dApps construites sur le réseau et augmenter le nombre d’applications pratiques pour la blockchain en général.

Pourquoi acheter OP ?

La fusion ayant eu lieu sur le réseau principal d’Ethereum, on considère généralement que les réseaux de niveau 2 au sein de l’écosystème Ethereum joueront un rôle de plus en plus important à l’avenir. Ethereum ne consomme plus autant d’énergie qu’à l’époque du protocole proof of work, mais ses frais élevés restent un élément de sécurité.

Pour atténuer ce phénomène et améliorer l’expérience des utilisateurs au sein de l’écosystème Ethereum, les blockchains de niveau 2 telles qu’Optimism sont importantes. En particulier, Optimism est un réseau de blockchain très performant qui, contrairement aux niveaux 2 d’Ethereum, ne fait aucun compromis sur la décentralisation.

Le fait qu’Optimism conserve une décentralisation maximale le distingue de ses concurrents de niveau 2. Arbitrum et Polygon compromettent un certain degré de décentralisation pour améliorer l’évolutivité, tandis qu’Optimism a opté pour une robustesse à long terme par conception. En tant que projet relativement nouveau au sein du Web3, il présente un potentiel élevé pour les années à venir.

6. Aptos (APT) – Un réseau de blockchain de niveau industriel qui a été surnommé Solana-Killer

Aptos (APT) est une plateforme basée sur la blockchain qui vise à offrir une expérience transparente à ses entreprises comme à ses utilisateurs. Alimentée par des smart contracts auto-exécutoires, Aptos rationalise les opérations sur la blockchain tout en conservant un environnement sécurisé pour les consommateurs.

La plateforme fonctionne selon un système décentralisé, ce qui signifie que les utilisateurs ont un contrôle total sur leurs données et leurs transactions. Aptos dispose d’une équipe de développeurs expérimentés qui ont construit un réseau de blockchain extrêmement performant, capable de remplir un grand nombre de fonctions identiques à celles des alternatives plus anciennes, notamment Ethereum, Cardano et Solana.

Aptos vise à avoir un impact significatif dans le monde du Web3. Il peut devenir le réseau de choix pour les entreprises à grande échelle car il offre un kit de développement logiciel complet, des confirmations de transactions rapides et des frais de réseau peu élevés. Ces caractéristiques le rendent attrayant pour les entreprises qui cherchent à lancer des services sur la blockchain.

Alors que de plus en plus d’entreprises se tournent vers la numérisation, l’approche innovante d’Aptos est appelée à devenir la nouvelle norme. Le réseau garantit la transparence et l’immuabilité de toutes les transactions, permettant un enregistrement infalsifiable de chaque interaction sur la plateforme.

Pourquoi acheter APT ?

Alors que Solana continue de lutter après l’histoire avec FTX en novembre 2022, Aptos a été désigné comme son successeur évident dans le top 15 de la crypto. En effet, le réseau est une blockchain de niveau 1 à haute performance qui prend en charge les dApps de niveau institutionnel – un cas d’utilisation que l’on pensait initialement rempli par Solana.

Aptos bénéficie d’un soutien solide de la part d’investisseurs majeurs et d’un écosystème de blockchain attrayant qui continue d’attirer les développeurs et les utilisateurs. En tant que l’une des plus récentes blockchains de niveau 1 du Web3, elle est certainement très prometteuse pour les investisseurs en crypto-monnaie en phase de démarrage.

Au fil du temps, l’APT devrait dépasser son récent sommet et augmenter considérablement sa valeur. La capitalisation boursière d’APT pourrait rivaliser avec celle de Solana au sommet du marché haussier de 2021. Cela signifierait que le prix dépasse les 400 $ au vu de l’offre actuelle. Cependant, des lancements de tokens sont prévus, ce qui pourrait réduire cet objectif au fil du temps.

7. The Sandbox (SAND) – Un metaverse de réalité virtuelle qui permet de monétiser le contenu généré par l’utilisateur.

The Sandbox est une plateforme de jeu virtuel basée sur la blockchain qui offre aux utilisateurs une expérience immersive et interactive. En s’appuyant sur sa crypto-monnaie native, SAND, The Sandbox permet aux joueurs d’acheter, de vendre et d’échanger des terrains virtuels au sein de la plateforme et offre la possibilité de créer des jeux et des expériences personnalisés.

Étant donné que The Sandbox est entièrement décentralisé, les joueurs ont un contrôle total sur leurs créations. Ils peuvent ainsi monétiser leurs créations comme ils l’entendent en les échangeant les uns avec les autres sur une marketplace peer-to-peer intégrée.

Avec son vaste réseau et sa communauté grandissante, SAND est en passe de devenir l’une des plateformes de jeu les plus innovantes et les plus passionnantes dans le monde de la technologie blockchain. Les NFT font partie intégrante de l’expérience de jeu, car toutes les créations sont créées comme des tokens uniques ayant une valeur financière innée.

The Sandbox est un exemple de la façon dont la blockchain redonne plus de pouvoir aux joueurs. Alors que les skins et les customizables des plateformes de jeu traditionnelles comme CS : GO peuvent être échangés pour des dizaines de milliers de dollars, il est clair qu’il existe une réelle demande de la part des joueurs pour des objets en jeu pouvant être échangés. Cela représente une opportunité majeure et croissante pour la blockchain et les NFT.

Pourquoi investir The Sandbox ?

L’écosystème de The Sandbox contient une variété d’actifs numériques, mais The Sandbox est à la base de tous. Alors que les NFT LAND peuvent être achetés et modifiés de multiples façons, et que les items customizables du jeu peuvent être créés et vendus sur le market, le SAND est utilisé pour faciliter chaque transaction.

Cela confère au token SAND une utilité innée sur une plateforme GameFi de pointe. Actuellement, The Sandbox est l’un des projets GameFi les plus valorisés en termes de capitalisation boursière, et la faiblesse de son cours récent pourrait constituer un niveau d’entrée lucratif pour un investissement à long terme.

8. PEPE (PEPE) – Une meme coin de nouvelle génération qui vise à dépasser les doggy meme coins

Pepe (PEPE) est une crypto-monnaie qui a fait sensation dans le monde de la crypto ces derniers temps. PEPE est une meme coin classique, mais elle présente quelques différences essentielles par rapport aux tokens plus anciens sur le marché.

Tout d’abord, le meme Pepe the Frog, dont il s’inspire, est actuellement l’un des mème les plus populaires auprès des internautes du monde entier. Cela peut être considéré comme une force majeure derrière son adoption rapide en avril 2023, où PEPE a grimpé en flèche et doublé sa valeur chaque jour pendant une période prolongée.

À la fin de son parcours haussier explosif, PEPE valait presque 1 milliard de dollars en capitalisation boursière. Bien que certains puissent rejeter la crypto-monnaie comme manquant d’utilité, son ascension rapide au sommet était sans aucun doute quelque chose de spécial.

Il est peu probable que l’attention portée à PEPE s’éteigne complètement un jour. Il s’est déjà fait un nom dans le Web3 et occupe une place dans le top 100 du classement des crypto-monnaies. Grâce à sa popularité croissante et à sa vision unique des monnaies traditionnelles, PEPE est une crypto-monnaie qui mérite d’être surveillée à l’approche du prochain marché haussier.

Pourquoi acheter PEPE ?

Les mèmes sont toujours des investissements à haut risque et à haut rendement. Toutefois, PEPE a peut-être réduit les risques possibles en devenant un projet crypto

largement connu en peu de temps.

Étant donné que les monnaies memes s’appuient généralement sur le marketing pour créer de la valeur pour les investisseurs, PEPE a une longueur d’avance sur ses concurrents. Le récit entourant la nouvelle « meme coin » est déjà célèbre, et il est probable qu’elle continuera d’attirer des liquidités, car les traders prédisent sa valeur future pour longtemps.

9. Arbitrum (ARB) – Le niveau 2 d’Ethereum avec le TVL le plus élevé

Arbitrum est une solution de mise à niveau de la couche 2 pour Ethereum qui vise à augmenter le débit et l’efficacité des applications décentralisées. Arbitrum permet d’accélérer les transactions tout en conservant la sécurité et la fiabilité du réseau principal Ethereum.

Le token natif d’Arbitrum est ARB, lancé en mars 2023 lors d’un événement très attendu par les utilisateurs du réseau. ARB est le token de gouvernance de l’écosystème, qui est géré par une DAO appelée Fondation Arbitrum.

Avec son approche innovante de la mise à l’échelle et ses mesures de sécurité robustes, Arbitrum devient rapidement une solution de choix pour les développeurs et les utilisateurs qui cherchent à optimiser leur expérience Ethereum. Le réseau a la valeur totale verrouillée (TVL) la plus élevée de tous les réseaux de couche 2 sur Ethereum, battant Polygon (MATIC) et Optimism (OP) dans le processus.

Comme Optimism, et contrairement à ZK-Sync, Arbitrum utilise une méthode connue sous le nom de rollups optimistes pour accélérer les transactions sur Ethereum. Alors que ZK-Sync utilise des preuves à zéro connaissance pour améliorer l’évolutivité, Arbitrum enroule les transactions des utilisateurs, enregistre uniquement la sortie sur le réseau principal Ethereum et contourne le lourd processus de consensus de la couche 1 d’Ethereum.

Pourquoi acheter ARB ?

Arbitrum abrite de nombreuses applications DeFi grâce à ses transactions utilisateur peu coûteuses et à sa finalité rapide. Cela en fait un choix idéal pour les traders on-chain et a fait d’Arbitrum un centre d’activité intéressant pour les dApps qui soutiennent les échanges de dérivés cryptos, parmi beaucoup d’autres.

Étant donné que le token ARB est tout nouveau dans le monde du Web3 et qu’il représente un écosystème crypto en plein essor, il est considéré comme ayant un potentiel élevé à long terme. Il pourrait être un choix judicieux pour la crypto-monnaie à la croissance la plus rapide en 2023.

Quels sont les autres éléments à prendre en compte pour investir dans les crypto-monnaies ?

L’utilité et demande : L’élément le plus important à prendre en compte pour les tokenomic à offre limitée

La plupart des crypto-monnaies du Web3 sont fondées sur la rareté numérique – un concept qui a été popularisé pour la première fois par le protocole de consensus proof of work du Bitcoin en 2009. La rareté numérique repose sur une offre totale fixe de chaque actif, qui peut être codée dans la base de chaque protocole de blockchain.

Étant donné que la plupart des crypto-monnaies ont une offre fixe, la question que les investisseurs en crypto-monnaies devraient se poser lors de leurs recherches est la suivante : Qu’est-ce qui stimule la demande ? Avec une offre fixe, toute action sur les prix est directement déterminée par l’augmentation de la demande.

En termes de crypto-monnaie, la demande peut signifier des acheteurs moins des vendeurs, ainsi qu’une augmentation du nombre total d’utilisateurs. Une crypto-monnaie prospère se caractérise par une augmentation soutenue de la demande sur une période de plusieurs années.

La sécurité et réglementation : Des obstacles possibles pour les projets dans certaines juridictions

Les investisseurs doivent se tenir au courant des dernières nouvelles en matière de réglementation des crypto-monnaies, car elles peuvent avoir un impact sur la confiance des investisseurs, augmenter le nombre de vendeurs et diminuer le nombre d’acheteurs pour des tokens et des projets spécifiques.

Certaines juridictions dans le monde ont des lois favorables aux crypto-monnaies, d’autres y sont farouchement opposées, et la plupart n’ont pas de lois spécifiques à l’industrie. La technologie blockchain et les crypto-monnaies sont généralement mal catégorisées et souvent dénigrées par les forces du système centralisé traditionnel.

La réglementation des crypto-monnaies peut dicter le niveau d’accessibilité des tokens dans certains endroits du monde. Si les régulateurs décident de geler les bretelles d’accès aux CEX, ces derniers ne pourront offrir leurs services qu’à d’autres pays et aux utilisateurs disposant d’un VPN. Cela pourrait gêner certains utilisateurs de crypto-monnaies et dissuader de nouveaux investisseurs de rejoindre ce domaine.

Il est important que les investisseurs se préparent à de telles éventualités en répartissant leurs actifs sur plusieurs portefeuilles et comptes bancaires pour une sécurité financière maximale. Il s’agit là d’un truisme, que l’investisseur évalue la finance traditionnelle ou décentralisée, car les risques de contrepartie sont présents dans les deux cas.

Conclusion – Quelle est la crypto qui connaîtra la plus forte croissance en 2023 ?

L’une des crypto-monnaies les plus prometteuses de l’année est CHANCER. La plateforme Chancer est un développement révolutionnaire dans le domaine des paris en ligne, permettant à tous les parieurs de contourner les paris défavorables. La presale vient tout juste de commencer, mais CHANCER a déjà commencé à gagner de l’importance.

Une autre crypto-monnaie en plein essor est Shiba Memu – une nouvelle monnaie meme alimentée par l’IA qui pourrait changer la donne pour les petites entreprises au fil du temps. Les analyses en source ouverte partagées par le protocole automatisé pourraient aider à fournir un aperçu de l’activité des consommateurs sur la blockchain. En parallèle, SHMU lui-même semble prêt à attirer les investissements grâce à son marketing automatisé.

Le nouvel indicateur algorithmique, ActualizeAI, utilise une technologie d’IA de pointe pour produire des signaux de trading rentables pour ses utilisateurs, ce qui donne au token ASI une utilité et une demande intégrées.

Tous les tokens de cette liste sont extrêmement prometteurs pour l’avenir. Chacun d’entre eux est lié à un projet crypto en plein essor qui pourrait jouer un rôle important dans la sortie du marché baissier de Web3. La question est de savoir quels tokens produiront le retour sur investissement le plus élevé en pourcentage.