Parents, ne laissez jamais vos enfants faire ça (leur cœur est en danger)

On croyait que la plus grande menace pour nos enfants, c’était les bonbons collés aux dents. Mais grosse erreur : c’est l’écran collé au nez. Une nouvelle étude danoise sonne ainsi l’alarme. Trop de temps devant tablettes, télévisions et smartphones pourrait abîmer leur cœur bien avant l’âge adulte.

Mercredi 6 août, des chercheurs danois ont publié les résultats dans le Journal of the American Heart Association. Et sachez que l’étude ne parle pas seulement de quelques cas isolés.

Plus de 1 000 enfants âgés de 10 à 18 ans ont été suivis. Et les conclusions sont suffisamment sérieuses pour alerter tous les parents.

Écran : énorme danger pour le cœur des enfants

En gros, plus les enfants passent de temps devant un écran, plus leur risque de développer des maladies cardiaques et métaboliques grimpe en flèche.

L’auteur principal de l’étude, David Horner, chercheur à l’Université de Copenhague, l’a bien expliqué. Par exemple, dès trois heures d’écran par jour, un enfant voit son risque global de problèmes cardio-métaboliques grimper de 25 % à 50 % par rapport à ses camarades moins connectés.

Et ces dangers ne concernent pas que les maladies du cœur. L’hypertension artérielle, l’excès de cholestérol ou la résistance à l’insuline peuvent aussi s’inviter dans l’équation.

Ce qui aggrave encore les choses ? Le manque de sommeil. Les écrans, en plus de grignoter le temps passé à courir dehors, retardent l’endormissement et perturbent la qualité du repos.

Or, moins un enfant dort, plus son corps peine à réguler sa tension et son métabolisme. Résultat : un cocktail explosif qui prépare le terrain aux maladies chroniques.

Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, ces effets ne se voient pas seulement à 50 ans. Ils s’installent dès l’adolescence, parfois même avant.

Un cadre légal qui se durcit

Face à ces constats, certains pays commencent à agir. En France, par exemple, un arrêté ministériel du 2 juillet 2025 interdit désormais tout écran pour les moins de trois ans dans les lieux d’accueil de la petite enfance.

L’objectif est d’offrir un environnement propice au développement cognitif et éviter l’implantation précoce d’habitudes numériques. Ce texte, loin d’être symbolique, traduit une inquiétude croissante.

Si rien n’est fait, la génération actuelle pourrait cumuler, dès son entrée dans la vie adulte, les maladies que l’on associait autrefois à la cinquantaine.

Les spécialistes recommandent ainsi d’encourager le jeu physique, les activités créatives et, surtout, des moments d’ennui assumés. Car c’est aussi là, loin des écrans, que se construit un corps en bonne santé et un esprit inventif.

