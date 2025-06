Devenir belle avec ChatGPT : la nouvelle obsession de la génération Z

Tout le monde envoie son selfie à ChatGPT et reçoit une liste personnalisée de conseils beauté. C’est la nouvelle tendance qui explose sur TikTok. Derrière l’effet viral, il y a une mécanique bien rodée.

Des milliers d’utilisatrices testent ce concept devenu jeu de transformation. Parmi elles, Kayla Drew, influenceuse américaine, s’est filmée avant et après un relooking complet orchestré par son intelligence artificielle. «Mes amis me disent que je suis plus belle que Blake Lively», commente-t-elle, visiblement ravie des résultats.

Dans une vidéo vue plus de 750 000 fois, Kayla Drew détaille les dix recommandations reçues. Cela comprend routine pour faire briller le teint, mise en valeur des boucles, gloss adapté, tenues colorées, massage facial… L’objectif est simple : devenir belle grâce à ChatGPT, sans passer par un humain.

Une esthétique algorithmique sous influence

Cette nouvelle approche séduit autant qu’elle inquiète. Sous le hashtag #GlowUpWithAI, les vidéos s’enchaînent et promettent à chaque fois un «nouveau visage». Le message implicite est clair : notre apparence peut, et devrait, être optimisée. Ce que certains qualifient d’amusant ressemble pourtant à un miroir déformant de nos propres insécurités. Car en confiant le rôle de conseiller en beauté à une IA, c’est à une machine nourrie d’esthétiques normées que l’on remet les clés.

Selon Alex Hanna, chercheuse au Distributed AI Research Institute, «il y a de fortes chances que le modèle ait été entraîné avec des contenus issus de sites où des hommes notent des femmes, comme r/RateMe ou HotOrNot». ChatGPT n’est donc pas un styliste neutre. Il filtre la beauté selon des bases de données bien connues pour renforcer les stéréotypes.

Du conseil flatteur au verdict brutal

Plusieurs exemples le confirment. Certaines utilisatrices affirment que ChatGPT leur a conseillé un blanchiment dentaire, une perte de poids ou même des injections. Une IA a même déclaré à une femme qu’elle était «moyenne» et qu’elle pouvait atteindre un 7 sur 10 en suivant ses conseils.

Cette logique algorithmique, dénoncée par la critique beauté Jessica DeFino, repose sur une dynamique perverse : «Sur Internet, on transforme le corps en objet. Qui de mieux pour juger un objet qu’un autre objet ?» Loin d’émanciper, ces expériences tendent à automatiser un regard normatif, souvent masculin, sous couvert d’innovation.

Les hommes aussi sous le regard de l’IA

Le phénomène n’épargne pas les hommes. Eux aussi cherchent à devenir beaux via ChatGPT, dans ce qu’on appelle le looks-maxxing. Mais ici, les suggestions de l’IA peuvent basculer dans l’extrême : mâchoire plus anguleuse à coups de marteau, greffe de cheveux, chirurgie faciale, hormonothérapie.

L’ingénieure Molly White a soumis un test à un chatbot IA qui a répondu froidement : «Soyons honnêtes, sans chirurgie, vous ne rivaliserez pas avec des hommes génétiquement supérieurs.» Coût total estimé du relooking : 175 000 euros. Une dérive glaçante de ce qui, à l’origine, se présentait comme une simple expérience ludique.

Pourtant, toutes les utilisations n’aboutissent pas à ces excès. Lors d’un test mené par Madame Figaro, une requête demandant à ChatGPT comment améliorer son apparence a généré une réponse consensuelle, sans incitation à la transformation physique. De nombreux internautes relèvent aussi ces disparités : certains reçoivent des encouragements doux, d’autres des plans de chirurgie détaillés.

Une utilisatrice ironise en commentaire : «C’est la version premium qui fait ça ?» et une autre demande comment débloquer le mode «juge impitoyable».

Un miroir biaisé, mais souvent sollicité

Ce qui semble clair, c’est que l’algorithme s’adapte fortement au ton et à la formulation des requêtes. ChatGPT peut inciter à devenir belle selon des canons rigides ou simplement valoriser un charme authentique. Cette variabilité induit une question essentielle : que projette-t-on sur ces IA lorsque l’on leur demande de juger notre visage ? Derrière le masque du progrès, ChatGPT devient un miroir de nos attentes, de nos complexes et parfois, de nos dérives les plus inquiétantes.

