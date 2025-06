Ce milliardaire est mort de la façon la plus improbable : vous ne devinerez jamais

Le milliardaire Sunjay J. Kapur est mort jeudi 12 juin dernier. Selon de nombreuses sources, il aurait perdu la vie d’une manière inattendue.

On s’attend à tout, sauf à ça. Quand on entend qu’un milliardaire est mort, on pense tout de suite à une maladie ou un accident de voiture. Pourtant, ce qui est arrivé à cet entrepreneur du secteur des pièces détachées automobiles dépasse tout ce qu’on aurait pu imaginer. Un incident que personne n’aurait pu prévoir. Même lui n’a rien vu venir. Voici ce qui s’est réellement passé.

Un milliardaire mort à l’âge de 53 ans

La semaine dernière, une nouvelle inattendue a secoué le monde des pièces automobiles. Un milliardaire indien est mort subitement à l’âge de 53 ans. Ce n’était que Sunjay J. Kapur, celui à la tête de Sona Comstar depuis 2015.

Son entreprise a confirmé son décès le vendredi 13 juin par son entreprise sur X. Une disparition brutale, d’autant plus marquante que sa fortune dépassait les 1,2 milliard de dollars.

Ce n’est pas tant sa richesse ou son poste qui interpellent, mais la manière dont il est parti. Parce que ce milliardaire mort n’a pas perdu la vie dans un crash d’avion ni dans une salle de réunion. Il est parti en plein match de polo à Windsor, en Angleterre. Il s’est effondré pendant qu’il jouait au polo lors le tournoi de la Queen’s Cup.

Le Guards Polo Club, l’un des plus réputés du Royaume-Uni, a lui aussi exprimé sa stupeur dans un communiqué : « Le président, les directeurs et les membres du Guards Polo Club ont été choqués d’apprendre que Sunjay Kapur, propriétaire de l’équipe de polo Aureus, est décédé [jeudi] après s’être senti mal lors d’un match à Smith’s Lawn »

L’annonce de sa société sur X parle d’une crise cardiaque. Pourtant, derrière ce scénario classique cache en réalité une cause bien plus inattendue. Pendant le match, le milliardaire aurait déclaré : « J’ai avalé quelque chose », avant de s’effondrer, d’après plusieurs témoins interrogés par Telegraph.

Selon plusieurs rapports, il aurait été piqué à l’intérieur de la bouche par une abeille. Ce qui aurait provoqué une réaction fatale.

Un décès soudain

Sunjay J. Kapur aurait avalé une abeille, déclenchant un choc anaphylactique. Ce petit insecte a provoqué chez ce milliardaire mort une crise cardiaque. Une fin aussi brutale que inattendue.

Aussi incroyable que cela paraisse, ce n’est pas un cas unique. D’autres sportifs ont connu un destin tragique similaire. Par exemple, un cycliste de la baie de San Francisco est décédé après avoir avalé accidentellement une abeille pendant son entraînement.

Toutefois, selon certains témoins, Sunjay J. Kapur aurait aussi perdu connaissance en se penchant sur son cheval. C’était pendant une pause, au tournoi de polo à Windsor.

Quoi qu’il en soit, ce milliardaire mort à seulement 53 ans laisse derrière lui un profond chagrin. Il était père de trois enfants. Deux avec son ex-femme, la célèbre actrice Karisma Kapoor, et un troisième issu de son mariage avec Priya Sachdev.

Sa disparition soudaine bouleverse non seulement sa famille et ses proches, mais aussi tout le monde des affaires et du sport équestre.

