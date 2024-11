Waze a causé de nombreux accidents : cette mise à jour IA va résoudre le problème

Waze se dote désormais d’une importante mise à jour IA pour corriger l’une de ses fonctionnalités les plus distrayantes et risquées. Explications.

Sur l’autoroute, il se pourrait que vous apercevez quelque chose que les autres conducteurs devraient connaître. Cela peut être un radar, une route fermée, un véhicule en panne, un accident ou autres.

Avec Waze, l’application d’assistance à la conduite et navigation, vous pouvez les signaler, certes. Mais lorsque vous êtes concentré sur la conduite, signaler ces incidents n’est pas aussi simple qu’il le paraît.. Heureusement, grâce à une mise à jour IA, ce processus sera dorénavant plus sûr et fluide.

La mise à jour IA de Waze va changer la donne

En effet, Waze entend bien rendre ce processus plus sûr. Comment ? Avec sa nouvelle fonctionnalité « Conversational Reporting ».

Elle intègre Google Gemini, grâce à qui les commandes vocales de signalement d’incidents sont optimisées. Et ce, sans risquer de distraire le conducteur.

Actuellement, signaler un incident sur Waze n’est efficace que si l’on parvient à se souvenir des commandes spécifiques. Or, en situation de conduite, focalisé sur la route et les éventuels dangers, ces informations peuvent facilement échapper.

L’autre solution consiste à retrouver les icônes correspondantes sur l’écran de votre téléphone ou tableau de bord, un processus qui, même simple, détourne trop facilement l’attention de la route.

Voilà pourquoi cette mise à jour IA est pratique. Désormais, avec « Conversational Reporting », il suffit d’appuyer sur le bouton de signalement à l’écran puis de décrire la situation rencontrée.

Inutile d’utiliser des commandes précises : l’IA de Google Gemini sait interpréter des descriptions variées. Vous n‘avez qu’à décrire ce que vous voyez.

Qu’est ce que Waze proposera d’autres ?

Waze étend ses capacités de prévention en intégrant les zones scolaires à sa carte. Dès qu’un éditeur de carte ajoute une zone scolaire, les conducteurs en seront informés lors de leur passage à proximité, afin de redoubler de prudence.

Cette nouvelle alerte vise à renforcer la sécurité des enfants et des conducteurs dans ces zones sensibles. Cette fonctionnalité devrait arriver d’ici la fin de l’année.

La fonctionnalité Conversational Reporting sera accessible aux testeurs de Waze sur Android et iOS cette semaine, mais uniquement en anglais pour l’instant. Les autres utilisateurs et langues patienteront, le déploiement global étant prévu dans les mois à venir.

À mon avis, ces mises à jour vont transformer l’expérience Waze en une aide plus réactive et préventive. Qu’en pensez-vous ?

