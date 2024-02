Permis de conduire numérique : faut-il se méfier de cette carabistouille ?

Le ministre de l’Intérieur a confirmé qu’à partir de 2024, il sera possible de présenter un permis de conduire numérique via l’application France Identité. Mais, avec les récentes cyberattaques en France, la question de la sécurité des données personnelles se pose avec acuité. Alors, peut-on réellement se fier à cette innovation ?

Le passage au permis de conduire numérique représente un grand progrès vers la dématérialisation des documents officiels. Initialement testée dans des départements pilotes, cette innovation permettra bientôt aux conducteurs de présenter leur permis via leur smartphone.

Cela s’inscrit dans la volonté gouvernementale de moderniser l’accès aux services publics, comme l’a souligné un citoyen : « Tout pourrait passer sur le téléphone portable, à partir du moment où ça reste sécurisé ». Toutefois, elle suscite des interrogations quant à la sécurité des données personnelles.

Mesures de sécurité améliorées pour le permis numérique français

Le gouvernement, conscient des préoccupations légitimes concernant la sécurité des données personnelles, a pris des mesures pour rassurer les citoyens. À travers un tweet du 14 février, il a été précisé que l’application France Identité ne stocke pas les données d’identité sur un serveur central. Au contraire, elle les stocke directement sur l’appareil de l’utilisateur. Ceci offre un contrôle total sur la gestion de ses informations personnelles.

Des experts en cybersécurité, tels qu’Irène Strajnic d’Oodrive, appuient cette affirmation. Ils soulignent la haute sécurité de l’application et le stockage des données sur des infrastructures qualifiées en France.

France Identité a été conçue pour que vos données d’identité ne soient pas conservées dans un serveur. Elles sont stockées uniquement dans l’application. L’application est complètement à votre main pour vous permettre de garder la maitrise de vos données. — France Identité (@france_identite) February 14, 2024

Renforcement de la sécurité et protection des données

Malgré les assurances gouvernementales, le spectre des cyberattaques plane, exacerbé par des incidents récents touchant des millions de Français. La distinction faite par Baptiste Robert rassure quant à la résilience du permis numérique. Il souligne l’importance des services décentralisés. Aussi, il met en avant le stockage individuel des données sur les téléphones.

Et ce n’est pas tout ! La localisation des données en France renforce la sécurité. Elle aligne la protection des données sur la législation française. De plus, elle facilite l’accès aux recours légaux via la CNIL.

En cas de vol : quelle protection ?

Le risque de vol du téléphone portable constitue une autre préoccupation. Le permis numérique est certes protégé par un mot de passe, mais qu’en est-il en pratique ? Pourtant, Baptiste Robert insiste sur l’importance d’utiliser des mots de passe complexes pour renforcer la sécurité. Il est également possible de désactiver à distance la copie du permis en cas de vol.

Damien Bancal évoque le lancement prochain du « 17 Numérique ». Ce numéro, destiné à signaler les problèmes de cybersécurité, renforcera les moyens de réaction en cas d’incident.

Notons que la transition vers le permis de conduire numérique s’accompagne de nombreuses promesses de facilité et de modernité. En revanche, les interrogations sur la sécurité des données personnelles restent prégnantes.

Les mesures de protection avancées sont-elles suffisantes pour contrer les menaces croissantes de la cybercriminalité ? Quoi qu’il en soit, la prudence reste de mise face à cette innovation séduisante mais potentiellement vulnérable.

