Waze inonde les routes des petits villages, les habitants sont à bout

L'application GPS Waze est au centre des débats depuis un certain temps. Certes, il s'agit d'un atout précieux pour certaines personnes. Toutefois, elle est devenue un cauchemar pour d'autres, particulièrement pour les petits villages et petites villes.

Depuis son lancement, Waze est devenu l'un des outils incontournables des conducteurs qui tentent d'éviter les embouteillages. Néanmoins, son efficacité se révèle être une source de perturbation pour les habitants des zones résidentielles et des petites communes. Cette application a à son actif 17 millions d'usagers en France, transformant les passages peu fréquentés et calmes en axes à fort trafic.

Waze, une application GPS qui génère des bouchons

🗺️ Effet #Waze / #Google #Maps : comment les itinéraires bis sèment le chaos sur les routes

✅éviter les embouteillages

➡️effet pervers de info temps réel: génère un chaos bien plus grand

➡️riverains contre les #algorithme#carto #transport https://t.co/PeVVNtLbni — Luc SPIGHEL🌍😷💉 (@LucSpighel) February 15, 2022

Malencontreusement, les recommandations d'itinéraire de Waze ne sont pas toujours adaptées à ces flots de voitures. Christophe Mathon atteste lors de l'interview de « Le Monde » : « des bus, des semi-remorques se sont déjà retrouvés coincés et ont été obligés de faire marche arrière ». Provocant ainsi « des bouchons monstres », poursuit-il.

Pour éviter de vivre ce genre de situation, de nombreux habitants préfèrent s'éloigner « dès le début de la saison estivale » selon toujours cet édile.

C'est également le cas à Camphin-en-Carembault, une commune se trouvant au nord de la région Hauts-de-France. Matthieu Lestoquoy affirme que les recommandations de cette application rendent la vie des riverains plus difficile.

« Un tel trafic génère son lot de désagréments : embouteillages, nuisances sonores, pollution, mais aussi des problèmes de sécurité. Des habitants vivant le long de cet axe n'arrivaient plus à sortir de chez eux en voiture, les passages piétons n'étaient plus respectés, et trois enfants ont même été percutés par des véhicules ».

Comprendre l'effet Waze

🗺️ Quels sont les effets pervers des applis GPS,

entre l'effef Waze et l'abandon de notre intuition au profit de la prédiction pas toujours efficiente.



Les applications de guidage ont-elles toujours raison ?

Chronique @Lesmatinsfcult @fsaltiel https://t.co/GDBHSPZodk — fabienne billat (@fadouce) May 1, 2024

L'embouteillage généré par l'application est un phénomène très fréquent connu sous le nom de « l'effet Waze ». Une étude réalisée par l'Institute of Transportation Studies, un centre de recherche établi aux États-Unis , révèle en 2018 que l'application peut générer plus d'embouteillages, notamment si les 20 % des chauffeurs considèrent ses conseils.

Plus précisément, le programme redirige de nombreux véhicules sur une route alternative, faisant d'elle une voie absolument encombrée. En effet, les utilisateurs vont prendre à l'assaut les rampes d'accès.

Ainsi, au lieu de faciliter le quotidien, l'application le rend encore plus complexe. Ce phénomène est notamment visible dans les routes secondaires qui ne sont pas inventées pour recevoir une certaine quantité de véhicules.

Des solutions innovantes pour préserver l'harmonie

Des communes et certains élus locaux ont tenté de contacter Waze, mais en vain. En effet, elle a préféré remettre la situation à la main des autorités locales. « Seules habilitées à apporter certaines modifications, qui seront pertinentes pour tous les conducteurs empruntant cette route. »

Pour restaurer la paix et l'harmonie dans leurs petits villages, des municipalités ont été obligées de trouver des solutions habiles. De nombreux maires de petites villes ont choisi d'installer des feux de signalisation au centre-ville. Ainsi, certaines voies deviennent des sens uniques.

D'autres mairies ont aussi décidé de limiter la vitesse à 30 km/h. De cette manière, le village sera beaucoup moins attrayant pour Waze. Bien évidemment, la solution marche, parce que le trafic diminue considérablement. « Les effets sont visibles sur l'appli. On peut voir un marqueur orange et rouge sur cet axe au niveau de notre commune, grâce aux ralentissements. Cela n'incite pas les automobilistes à s'y risquer ».

Vous avez déjà cette application ? Vous pouvez partager votre expérience dans les commentaires.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.