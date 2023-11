Tonnerre sur le monde du GPS : Google Maps bientôt fusionné avec Waze ?

Serait-ce l’innovation tant demandée par les utilisateurs ? Depuis les innombrables bugs de Waze, certains adeptes se sont tournés vers Google Maps. Bientôt, ces deux applications pourraient s’associer.

Waze a toujours été une référence dans le monde des GPS. Cette application était capable de trouver les itinéraires les plus pratiques pour rejoindre une destination. Elle dispose aussi de plusieurs fonctionnalités pour développer l’expérience sur la route. Toutefois, l’application a connu des jours sombres récemment. Pour rebondir, le propriétaire de Waze tente de collaborer avec Google Maps. Vers une amélioration des services et des fonctionnalités actuelles ?

Les publicités seraient sous la direction de Google

La fusion de Waze avec Google Maps implique des changements conséquents. En effet, la gestion des publicités sur Waze sera sous les responsabilités de Global Business Organization (GBO). La décision a été prise par l’équipe de la division cartographie de Google, dirigée par Chris Phillips. C’est le bouleversement majeur de la fusion de Google Maps et Waze. Les utilisateurs n’attendent plus que l’annonce d’une fusion totale d’ici quelques semaines. Cependant, on espère une amélioration de service après cette démarche.

Une fusion indispensable pour la survie de l’entreprise

L’entreprise Alphabet, le propriétaire de Waze, a dû traverser des crises récemment. Elle a licencié plus de 12 000 employés, soit 6 % de son effectif total. Une question se pose : comment l’entreprise va-t-elle survivre après cette phase ?

Effectivement, Waze pourrait perdre des utilisateurs à cause de cette stratégie. L’application pourrait abandonner sa place de leader sur le marché du GPS. La fusion de Waze avec Google Maps est alors un choix raisonné, en se basant sur cette circonstance.

Par ailleurs, les utilisateurs signalent des bugs depuis quelques mois. Waze a tendance à planter, et à changer les données de navigation sans permission de l’usager. Cette situation a aussi influencé la décision de fusion entre les deux entreprises.

Et la réaction des développeurs de Waze n’a pas su répondre aux attentes des utilisateurs. En effet, ils ont seulement ajouté des fonctionnalités sophistiquées. La correction de tous les bugs n’était pas toujours au rendez-vous.

Toutefois, Waze et Google Maps gardent leurs fonctionnalités respectives

Les équipes de Waze et de Google Maps se sont regroupées en décembre 2022. Serait-ce le signe d’une fusion totale ? Cependant, Google a réagi face à cet engouement. Le géant de la high-tech a confirmé que les deux applications vont fonctionner indépendamment. Selon Google, les fonctionnalités ont des objectifs différents.

Waze sera toujours une application phare pour les conducteurs. Elle va continuer à indiquer les itinéraires les plus pratiques pour arriver à destination. La détection des routes accidentées, et les alertes seront à disposition des utilisateurs. Par ailleurs, la communauté Waze ne connaîtra pas de changement. Les conducteurs peuvent échanger des informations en temps réel, comme les prix des carburants et les péages.

Google Maps garde son côté « exploration ». L’application va se focaliser sur sa carte interactive. Toutefois, elle va aussi proposer des fonctionnalités destinées aux conducteurs.