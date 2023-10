Waze en chute libre : pourquoi les notes s’effondrent sur le Play Store ?

L’application de navigation Waze était une référence pour les automobilistes. Mais actuellement, elle fait face à ses heures obscures, vu les avis des utilisateurs sur le Play Store.

Des commentaires négatifs, un effondrement drastique des notations, tels sont épreuves que rencontrent Waze actuellement. L’application subit les critiques des utilisateurs depuis quelques semaines. Et la situation ne s’améliore pas, même avec la correction du bug du mode sombre. Toutefois, les développeurs doivent réagir avec précision pour garder sa place de leader sur le marché. Effectivement, plusieurs applications concurrentes tentent aussi de devenir des références dans le secteur.

Waze et ses nombreux bugs

Auparavant, Waze était un allié de taille pour les automobilistes. Cette application a les mêmes fonctionnalités qu’un GPS classique et aussi quelques options uniques. Effectivement, Waze peut indiquer l’itinéraire le plus pratique pour rejoindre votre destination. Depuis des années, cette application était un incontournable pour les utilisateurs.

Mais récemment, quelques habitués ont remarqué un bug considérable. L’application avait du mal à se synchroniser avec l’agenda. Mais ce n’est qu’un petit aperçu des bus de Waze.

Les itinéraires proposés sont peu satisfaisants. Cette situation paraît anodine pour certains, elle peut provoquer d’énormes conséquences pour l’utilisateur. En effet, des automobilistes se sont retrouvés dans les bouchons, même avec les indications de Waze. D’autres ont suivi des routes peu fréquentables.

« Je me suis retrouvé sur une route que je ne voulais pas prendre, car dangereuse » un utilisateur dans la section commentaire sur Play Store.

Mais l’expérience est de plus en plus pénible avec la disparition des itinéraires planifiés. Et dans certains cas, l’application modifie le trajet sans prévenir l’usager.

Par ailleurs, l’application présente aussi des dysfonctionnements avec la géolocalisation d’Android Auto. Une situation délicate, car un bon nombre d’utilisateurs se focalise avant tout sur cette option.

Les résultats sont sans appel. Les utilisateurs sont frustrés, et menacent de changer d’application.

Les notes s’effondrent

Waze n’est plus que l’ombre de lui-même. À ce jour, l’application n’a plus que 3,9 étoiles de moyenne sur le Play Store. Cette note se base sur l’avis de 8 millions d’usagers. Il y a quelques jours, elle avait encore 4,4 étoiles. Cette chute drastique montre le mal-être de Waze.

Les développeurs doivent réagir à coup sûr pour rester à la hauteur des attentes. Et pour satisfaire les utilisateurs, les mises à jour doivent tenir compte de tous les avis sur le Play Store. Effectivement, la rédaction n’a mentionné que les bugs fréquents, mais il existe aussi d’autres dysfonctionnements rares.

Un renouveau efficace, sinon Waze perdra ses utilisateurs.

« Ça plante, ça perd le réseau, j’ai dû repasser sur Google Maps, où aucun bug n’est à déclarer » un signal de détresse sur le Play Store.

Même si cet utilisateur espère toujours une amélioration de Waze, d’autres ont déjà choisi une autre application de navigation. Cette situation explique la réduction d’effectifs actuellement.

Google Maps représente une alternative fiable à cette application. Toutefois, il ne possède pas encore les mêmes fonctionnalités de Waze.