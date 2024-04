Utilisez Google Maps pour tracer votre itinéraire

Que ce soit pour un rendez-vous professionnel, une sortie en famille ou simplement par curiosité, savoir comment s'y rendre est primordial. Grâce à Google Maps, trouver son itinéraire n'a jamais été aussi simple et rapide. Suivez le guide !

Trouver son itinéraire avec Google Maps sur ordinateur

Pour les utilisateurs d'ordinateurs, accéder à Google Maps et obtenir des indications précises sur un trajet ne prend que quelques minutes. D'abord, assurez-vous d'avoir une connexion internet stable. Ensuite, commencez par lancer votre navigateur web préféré (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari…), puis rendez-vous sur le site officiel de Google Maps.

Recherche d'un lieu ou d'une adresse

Une fois sur la page principale, vous pouvez entrer l'adresse exacte ou simplement le nom du lieu que vous voulez atteindre. Par exemple, si vous recherchez la distance entre votre domicile et une station-service à proximité, tapez « Station-service » suivi de la ville ou du code postal dans la barre de recherche pour afficher les résultats correspondants.

Calculer un itinéraire

Pour trouver votre itinéraire, cliquez sur le bouton « Itinéraires » symbolisé par un petit panneau de direction. Google Maps vous propose alors plusieurs options d'itinéraires selon le mode de déplacement choisi (voiture, transports en commun, vélo, ou à pied). Vous pouvez aussi choisir l'option la plus rapide ou celle qui évite les péages et autres routes payantes. Je vous recommande également de lire l'article de notre collègue Nirina R. intitulé « Vous n'allez plus reconnaître Google Maps sur Android Auto« .

Trouver son itinéraire avec Google Maps sur smartphone

Si vous préférez utiliser votre smartphone pour planifier vos trajets, Google Maps est également une solution idéale. L'application mobile offre des fonctionnalités similaires à celles des ordinateurs. La première chose à faire est de télécharger et d'installer l'application Google Maps.

Disponible gratuitement sur l'App Store pour iOS et le Google Play Store pour Android, cette application sera un compagnon incontournable lors de vos déplacements. Après avoir installé l'application, lancez-la en cliquant sur l'icône correspondante.

Une fois l'application ouverte, il suffit de taper les mots clés dans la barre de recherche pour obtenir des résultats précis. Par exemple, si vous cherchez un restaurant à proximité, tapez « restaurant » suivi de la ville ou du code postal dans le champ de recherche.

Obtenir un itinéraire sur Google Maps

Avec l'application Google Maps sur votre smartphone, vous disposez également d'un navigateur GPS qui vous guidera étape par étape tout au long de votre trajet. Vous pouvez choisir le mode de déplacement souhaité (voiture, transports en commun, vélo, ou à pied) et obtenir une estimation du temps nécessaire pour atteindre votre destination ainsi que différents conseils pour varier les plaisirs.

10% des accidents de la circulation surviennent suite à l'utilisation du smartphone au volant.

Personnaliser votre trajet avec Google Maps

Évitez les embouteillages et les zones à péage. Si vous souhaitez éviter les bouchons ou les autoroutes payantes, il suffit de paramétrer les options de navigation en conséquence. Il est possible d'économiser du temps et de l'argent en optant pour un chemin alternatif.

Choisissez entre plusieurs itinéraires

Pour chaque destination, Google Maps propose plusieurs itinéraires qui tiennent compte des données de trafic en temps réel. Prenez quelques minutes pour comparer les différentes options et sélectionnez celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Enregistrez vos itinéraires favoris

Sauvegarder vos trajets préférés permet de retrouver facilement vos itinéraires habituels et de gagner du temps. Vous pouvez même personnaliser les noms de ces trajets pour un accès encore plus rapide. Si vous êtes hors connexion, l'application Google Maps permet de télécharger préalablement les cartes et itinéraires de votre choix.

Ainsi, vous pourrez les consulter sans avoir besoin de vous connecter au réseau. Cette fonction peut être particulièrement utile si vous voyagez à l'étranger et que vous ne bénéficiez pas d'un forfait avec données illimitées.

Programmer plusieurs arrêts sur votre trajet

Sinon, il est aussi possible de planifier un trajet avec plusieurs arrêts en cours de route, que ce soit pour récupérer des passagers, déposer une cargaison ou simplement profiter du paysage. Pour cela, il suffit de saisir les différentes adresses dans l'ordre souhaité et de laisser Google Maps calculer le parcours le plus adapté.

Recherche d'itinéraire sans péage sur Google Maps

Tout d'abord, lancez Google Maps sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Saisissez ensuite l'adresse de votre destination dans la barre de recherche, et validez. Une fois que la carte affiche l'emplacement désiré, cliquez ou appuyez sur le bouton « Itinéraire » afin d'accéder aux différentes options de trajets.

Ensuite, sélectionnez le moyen de transport souhaité. Par défaut, Google Maps propose l'itinéraire le plus rapide en voiture. Cependant, il est possible de choisir d'autres modes tels que les transports en commun, la marche, le vélo ou encore le covoiturage. Ainsi, cette fonctionnalité peut s'avérer très utile pour ceux qui souhaitent économiser sur les frais de transport tout en étant conscients des impacts écologiques et sociaux de leur choix.

Cliquez sur le bouton « Options » ou sur les trois points situés à côté du point de départ et d'arrivée pour accéder au menu déroulant. Dans ce menu, cochez simplement l'option « Éviter les péages« . Elle permet à Google Maps de recalculer votre itinéraire en évitant les routes payantes.

Combiner différents critères de recherche

Outre l'option « Éviter les péages », Google Maps propose également d'autres paramètres pour personnaliser votre itinéraire. La plateforme tient automatiquement compte des conditions de circulation pour déterminer le temps de parcours estimé. Toutefois, en cas d'accident, de travaux ou de mauvaises conditions météorologiques, il peut être judicieux de vérifier manuellement les infos trafic afin d'éviter les embouteillages et optimiser son temps de trajet.

Google Maps change l'itinéraire selon le moyen de locomotion

En voiture

Vous pouvez utiliser Google Maps pour obtenir un itinéraire routier optimal en tenant compte des conditions actuelles de circulation comme les embouteillages, travaux, routes fermées et autres perturbations potentielles. De plus, vous avez également la possibilité de choisir entre différents trajets proposés selon leur durée, distance et voies empruntées. L'option sera automatiquement visible dans les résultats.

À vélo

Si vous préférez vous déplacer à bicyclette, Google Maps vous proposera aussi des itinéraires adaptés en évitant autant que possible les routes encombrées ou dangereuses pour les cyclistes. Vous bénéficierez également d'indications sur le relief du parcours (dénivelé positif et négatif) ainsi que sur la présence de pistes cyclables, voies vertes et autres aménagements spécifiques.

À pied

Pour les trajets piétons, Google Maps s'efforce de fournir un parcours sûr, agréable et direct en empruntant principalement les trottoirs, allées piétonnes, passages souterrains et autres zones protégées. Là encore, plusieurs options peuvent être proposées selon vos préférences ou votre facilité à vous déplacer.

En transports en commun

Enfin, si vous avez besoin de vous déplacer en bus, métro, tramway, train ou ferry, Google Maps est en mesure de vous dire quels sont les horaires et les correspondances à respecter pour arriver à destination dans les meilleures conditions. Cette option prend également en compte les temps d'attente aux arrêts et les éventuelles perturbations sur le réseau.

Conseils pour profiter pleinement de Google Maps

🟢 Mettre à jour régulièrement l'application

Tenez à jour vos applications pour obtenir les dernières fonctionnalités et améliorations de performance. N'hésitez pas à consulter régulièrement les mises à jour sur l'App Store ou le Google Play Store pour toujours être à la pointe de l'information. En outre, pensez aussi à signaler toute erreur sur la carte de Google Maps afin d'améliorer constamment cette dernière.

🟢 Utiliser la fonction Street View

N'hésitez pas à explorer l'environnement de votre destination grâce à Street View. Cette fonctionnalité permet de se balader virtuellement dans les rues et de repérer les points d'intérêt avant d'arriver sur place. Une manière pratique de préparer au mieux votre visite !

🟢 Trouver des services à proximité :

En cas de besoin, Google Maps vous permet également de localiser rapidement les établissements proches de votre trajet, tels que les stations-service, hôtels, restaurants, parkings ou lieux touristiques. Cette fonctionnalité peut s'avérer très pratique si vous souhaitez faire une pause ou vous organiser lors de votre voyage. Attention, Google Maps peut exploiter vos données !

🟢 Opter pour les alertes personnalisées

Grâce à cette fonction, vous recevez des notifications en temps réel concernant les retards, incidents ou autres changements d'itinéraires importants relatifs à votre trajet. Ceci vous permet ainsi de réagir rapidement et d'adapter votre parcours en conséquence.

Faites attention aux impasses !

Il arrive parfois que Google Maps offre quelques surprises à ses utilisateurs en leur proposant de faux itinéraires.

De nombreux témoignages d'utilisateurs font état de situations où l'application les a conduits dans des endroits totalement différents de leur destination initiale. Par exemple, certains se sont retrouvés dans des impasses ou des routes barrées, alors qu'ils cherchaient simplement le chemin le plus rapide pour se rendre au travail.

Face à ces erreurs de navigation, Google a reconnu que ses algorithmes n'étaient pas infaillibles et qu'il travaillait constamment à les améliorer. Cependant, la firme de Mountain View rappelle également aux utilisateurs l'importance de garder leur esprit critique lorsqu'ils suivent un itinéraire proposé par l'application.

Certains utilisateurs mécontents de Google Maps cherchent des alternatives pour leur guidage GPS. Parmi elles, on trouve notamment Waze, une autre application développée par Google, mais qui fonctionne grâce à une communauté active d'utilisateurs partageant en temps réel leurs informations sur le trafic. De par son principe participatif, Waze permet souvent d'éviter les faux itinéraires et offre ainsi une alternative pertinente pour ceux qui recherchent une solution de navigation plus fiable.

