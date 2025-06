Les manuscrits de la mer Morte seraient bien plus vieux qu’on ne l’imaginait

Des textes millénaires viennent de livrer un nouveau secret grâce à une IA entraînée sur l’écriture. Ce que l’on croyait savoir des manuscrits de la mer Morte pourrait être sérieusement bouleversé.

Grâce à une alliance inédite entre IA et datation au carbone, les manuscrits de la mer Morte révèlent de nouveaux secrets. Une équipe dirigée par l’université de Groningue vient de bouleverser les certitudes historiques. Leur modèle baptisé Enoch croise les données de radiocarbone, paléographie et intelligence artificielle. Objectif : estimer plus précisément l’âge réel de chaque manuscrit.

Longtemps datés de manière approximative, ces textes essentiels bénéficient enfin d’un éclairage chronologique plus fiable. Les premiers résultats sont spectaculaires : plusieurs manuscrits sont bien plus anciens qu’on le pensait. Deux fragments bibliques correspondent même à l’époque supposée de leurs auteurs.

Paléographie vs IA : le changement d’approche

Jusqu’à présent, les experts se basaient sur la forme des lettres pour dater les manuscrits. Mais l’étude de l’écriture manquait d’appuis empiriques, souvent trop subjective pour donner une certitude. Enoch introduit une méthode quantitative en combinant radiocarbone et apprentissage automatique.

Ce nouveau modèle s’appuie sur BiNet, un réseau neuronal entraîné à reconnaître les détails microscopiques des encres manuscrites. Le système analyse la forme des lettres et la texture des traces, afin de croiser ces indices avec des échantillons datés. Résultat : une datation précise avec une marge d’erreur d’environ 30 ans pour les manuscrits de la mer Morte.

Les prédictions d’Enoch modifient nos repères sur deux types d’écriture : l’hasmonéenne et l’hérodienne. L’écriture hasmonéenne apparaît finalement bien avant 150 av. J.-C. et l’hérodienne dès le IIe siècle. Ces découvertes suggèrent que les deux styles ont coexisté plus longtemps que supposé. Cela influence notre compréhension de la Judée antique, notamment durant les périodes hellénistique et romaine.

L’alphabétisation, les courants religieux et les dynasties s’inscrivent désormais dans une nouvelle grille temporelle. Les manuscrits de la mer Morte deviennent ainsi des témoins directs d’un tournant politique et intellectuel de la Méditerranée orientale.

L’IA identifie des fragments à l’époque de leur rédaction

Deux fragments précis attirent particulièrement l’attention : 4QDaniel c et 4QQohelet a. D’après les estimations croisées, ils remontent à l’époque de leurs auteurs supposés. Ces fragments bibliques ont été écrits entre le IIIe et le IIe siècle avant notre ère. Le Livre de Daniel et l’Ecclésiaste n’ont probablement pas été rédigés par Salomon, mais bien par des anonymes d’époque hellénistique.

Ces résultats confirment pour la première fois une correspondance entre la datation d’un manuscrit et l’époque d’écriture estimée. Une avancée décisive pour retracer les origines du texte biblique à partir des manuscrits de la mer Morte.

Un outil scientifique, mais aussi patrimonial

Enoch n’est pas qu’un modèle technologique : c’est un instrument de mémoire historique. Sa conception explicative garantit transparence et compréhension. Cela permet aux chercheurs de suivre chaque étape de la prédiction. Plus encore, cette méthode est transposable à d’autres collections de manuscrits anciens.

À terme, l’ensemble du corpus des manuscrits de la mer Morte pourrait être reconstitué avec une précision inédite. Chaque mot, chaque lettre pourrait bientôt raconter son histoire, non plus au conditionnel, mais avec des preuves tangibles. L’IA devient alors un outil d’ancrage qui relie les écritures sacrées à leurs véritables époques et à leurs véritables mains.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.