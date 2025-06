Panne SFR : comment réclamer votre dédommagement ?

Une panne SFR peut arriver sans prévenir. En plus, les causes sont multiples. Bien sûr, on ne peut pas toujours y remédier. Pourtant, il existe des cas où vous pouvez demander un dédommagement.

Lundi dernier, SFR a connu une grosse panne qui a touché des abonnés partout en France. Dans une société aussi connectée que la nôtre, il faut bien avouer que cette situation est particulièrement désagréable. Puisqu’elle perturbe fortement le quotidien, aussi bien personnellement que professionnellement. Heureusement qu’on peut prétendre à un dédommagement dans certains cas. Alors, comment faire pour l’obtenir ? Faisons le point.

Panne SFR : les conditions pour obtenir un dédommagement

Le lundi 16 juin 2025, depuis 11h, tout s’est arrêté pour des milliers d’abonnés SFR. Impossible de passer des appels et de se connecter à internet. Une panne massive a secoué le réseau de l’opérateur dans toute la France. Les responsables ont confirmé l’information sur X.

Nous vous informons qu’un incident technique impacte actuellement notre réseau. Nos équipes techniques sont pleinement mobilisées pour rétablir la situation. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée — SFR Business (@SFR_Business) June 16, 2025

La panne SFR a bien eu lieu, et à grande échelle. Mais alors, dans ce genre de situation, peut-on espérer un dédommagement ? La réponse est oui, mais pas toujours. En effet, dans ses conditions générales de vente, SFR prévoit une compensation. Seulement si la disponibilité du réseau tombe sous un certain seuil.

Plus précisément, si l’interruption dure plus 10% de la durée du mois, vous pouvez réclamer un remboursement au prorata. Cela représente 72 heures en un mois de 30 jours. Même chose si la panne dépasse 48 heures d’affilée.

Cela signifie donc que dans le cas de la panne du 16 juin, les clients SFR ne peuvent pas prétendre à une indemnisation. Une règle que beaucoup trouvent sévère. Même si, dans certains cas exceptionnels, des opérateurs proposent des solutions temporaires pour rester connectés.

La démarche à suivre pour obtenir ce dédommagement

Une nouvelle réglementation européenne, mise en place depuis novembre 2024, apporte un peu d’espoir aux abonnés. Puisqu’elle exige à ce que les opérateurs procèdent au dédommagement dès huit heures de panne.

Pourtant, le montant remboursé est minime. Seulement 1 euro pour les huit premières heures. Puis, c’est 1,50 euro par jour en plus.

Alors, comment procéder pour récupérer ce montant ? Là, il va falloir s’armer de patience. D’abord, vous devez prouver que la panne SFR a vraiment eu un impact sur votre quotidien. Rassemblez toutes les preuves possibles.

Ensuite, il faut envoyer une demande écrite au service client SFR, avec bien sûr les pièces justificatives. Vous pouvez passer par le site internet ou l’application mobile.

L’opérateur a un mois pour répondre. Pourtant, rien ne garantit qu’ils vont accepter. Parfois, l’opérateur refuse. Parfois, il propose un petit geste commercial pour calmer les esprits.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez résilier sans frais votre contrat si la panne dure trop longtemps. Surtout si SFR ne propose aucune solution valable.

Et vous, comment avez-vous vécu la panne SFR de lundi ? Allez-vous demander un dédommagement ? Vous pensez que ça vaut le coup avec ce que vous pouvez récupérer ? Dites-nous tout en commentaire !

