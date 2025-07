Google lance enfin son IA pour essayer des vêtements : testez-la

Il y a quelques mois, en mai plus précisément, je vous ai parlé d’une nouvelle fonctionnalité annoncée lors de la conférence Google I/O. Cet outil nous permettra, disais-je, d’essayer des vêtements en ligne.

Mais aujourd’hui, je ne vais plus vous parler au futur. Car cette option, baptisée « Essayez-le ou ou Try it on » , vient d’être officiellement lancée. Il est désormais possible d’essayer des vêtements directement depuis Google Shopping ou Google Images. Voici comment ça marche !

Essayage 2.0

Pour faire simple, ce nouvel outil est intégré au moteur de recherche de Google. Ainsi, lorsque vous repérez un vêtement sur le web, vous pouvez cliquer sur l’option « Try it on » pour voir de quoi vous aurez l’air avec, avant de l’acheter.

En cliquant dessus, on vous demandera de téléverser une photo de vous en pied. L’IA de Google se chargera ensuite d’habiller l’image avec l’article sélectionné. Ce, en tenant compte de votre morphologie et des caractéristiques spécifiques du vêtement, comme sa matière, sa coupe ou son tombé.

Notez toutefois que cette innovation s’appuie sur le Shopping Graph, la gigantesque base de données de Google dédiée au commerce en ligne. Cette dernière réunit des milliards d’informations sur des produits, des marques, des prix, des stocks et des avis clients.

Alors, seuls les articles référencés dans cette base sont actuellement compatibles avec l’essayage virtuel. Aussi, ce service n’est pour le moment accessible qu’aux utilisateurs résidant aux États-Unis.

Google Shopping avance

Il faut savoir que Try it on n’est pas la seule fonctionnalité de Google proposant l’essayage virtuel. Récemment, la boite a aussi lancé Doppl, une application mobile ayant la même vocation.

Seulement, en plus de reproduire les fonctionnalités disponibles en ligne, Doppl permet aux utilisateurs de générer des vidéos de leurs essayages. Ce qui offre un aperçu encore plus dynamique.

En parallèle, Google a aussi amélioré sa fonction de suivi des prix pour les vêtements référencés sur Google Shopping. Les internautes américains peuvent dorénavant configurer des alertes personnalisées afin d’être informés lorsque le tarif d’un article descend en dessous d’un seuil prédéfini. Bien entendu, à part le budget, la taille et la couleur font aussi partie des critères à spécifier.

Ces mises à jour s’inscrit dans le prolongement du lancement d’AI Mode, une suite d’outils d’IA également présentée lors de Google I/O 2025. Le but est de simplifier la navigation en ligne tout en offrant des moyens concrets d’économiser.

Personnellement, je ne peux que me réjouir du lancement de ces nouveaux outils puisque franchement, qui n’a jamais regretté un achat en ligne ? Surtout en découvrant, trois jours plus tard, qu’on ressemble plus à une saucisse ficelée qu’à un mannequin.

Reste à voir si leur arrivée en France est encore dans longtemps.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.