Google Doppl : la nouvelle IA pour essayer des vêtements… sur votre smartphone !

Google vient de lancer Doppl ! Cette appli expérimentale vous permet d’essayer virtuellement n’importe quelle tenue, directement depuis votre smartphone. Entre selfie, avatar animé et IA générative, le géant californien parie sur une nouvelle façon de découvrir son style. Enfin la fin des séances d’essayage en cabine ?

Acheter des vêtements en ligne, c’est souvent un jeu de hasard : mauvaise taille, coupe bancale, tissu trompeur…

La conséquence ? Des paniers abandonnés, des retours en cascade, et des clients frustrés.

L’ambition de Google est de changer la donne avec Doppl : une nouvelle appli expérimentale qui vous permet d’essayer virtuellement une tenue sur votre propre avatar, simplement à partir d’une photo.

L’idée : combiner IA générative et vision par ordinateur pour transformer votre smartphone en cabine d’essayage mobile, sans avoir à passer par une marque ou une boutique en particulier.

Une première mondiale signée Google Labs, et un signal fort : l’intelligence artificielle n’habille plus seulement les algorithmes… elle pourrait bien s’attaquer à votre garde-robe !

Introducing Doppl, a new mobile app that lets you upload a photo or screenshot of an outfit and then creates a video of you wearing the clothes to help you find your ✨aesthetic ✨

Available on iOS and Android in the US to users 18+

— Google Labs (@GoogleLabs) June 26, 2025