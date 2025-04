Le Japon dévoile un drone qui crée de l’électricité… grâce aux éclairs des orages !

Le Japon a défié les lois de la nature, armé non pas de marteaux comme Thor, mais de drones blindés et d’électrons dansants pour attraper les éclairs. Des ingénieurs viennent de réussir l’impensable en déclenchant et guidant la foudre depuis les airs.

Nous connaissons les paratonnerres, ces tiges métalliques plantées au sommet des bâtiments pour attirer la foudre. C’est du classique. Mais une équipe au Japon a réussi plus en provoquant un éclair volontairement, avec un drone. Tout cela s’est passé en plein ciel, au-dessus d’une région vallonnée. Un projet qui mêle science de pointe, sécurité publique et ambitions énergétiques.

Le Japon et son drone qui attire la foudre pour produire de l’électricité

Désormais, il est possible d’attraper les éclairs des orages avec un drone, et c’est au Japon que ça s’est passé. Des ingénieurs de chez NTT, en collaboration avec Fujitsu, ont mis au point ce système. Ils ont utilisé la robotique pour aller volontairement déclencher la foudre.

Mais pourquoi faire ça ? Il existe deux raisons. Notamment, ils veulent mieux comprendre ce phénomène encore un peu mystérieux et, aussi, éviter qu’il frappe n’importe où. En plus, les paratonnerres ne marchent pas partout, surtout sur les éoliennes ou lors d’événements en plein air.

Alors, ces drones vont là où les humains ne peuvent pas aller. Ils surveillent les nuages orageux, analysent le champ électrique dans l’air, puis provoquent une décharge à un moment précis, en toute sécurité.

Par ailleurs, entre décembre 2024 et janvier 2025, les équipes ont déjà mené des expériences réelles dans la ville de Hamada, au Japon. Le 13 décembre, un drone est monté à 300 mètres d’altitude, équipé d’une cage blindée conçue pour résister aux éclairs.

C’était une première mondiale puisque jamais encore une machine n’avait déclenché un éclair de manière aussi contrôlée. Qui plus est, le drone a survécu. Grâce à sa cage spéciale, il est resté stable même après l’impact. Ainsi, la cage a redirigé l’énergie de la foudre autour des composants sensibles, comme une armure invisible.

De la sécurité à la production d’énergie

À l’origine, ce système a été imaginé pour améliorer la protection des villes et des infrastructures critiques. Mais NTT se disait que si l’on arrive à guider la foudre, pourquoi ne pas la transformer en source d’énergie ? J’avoue qu’il n’en est pas encore à alimenter une ville entière avec un orage, mais les recherches sont lancées.

La compagnie japonaise NTT réussit une première mondiale : attirer la foudre sur un drone pour éviter les dégâts au sol



NTT (Nippon Telegraph and Telephone), l’une des plus grandes entreprises de télécommunications du Japon, spécialisée dans les technologies de l'information,… pic.twitter.com/qqi6bBG1Gx

?ref_src=twsrc%5Etfw">April 18, 2025

L’idée, à terme, serait de provoquer des éclairs avec ces drones, les guider, et stocker leur énergie pour la réutiliser. Deux grandes innovations ont donc permis cette avancée. D’abord, la cage spéciale qui est capable de résister à des éclairs allant jusqu’à 150 kA. Et c’est cinq fois plus que la moyenne naturelle.

Puis, une technologie de synchronisation avec la terre permet de déclencher la foudre au bon moment. Par conséquent, la protection a été efficace à 98 %, et ce système pourrait aussi devenir une arme anti-foudre dans les zones urbaines.

La NTT prévoit également d’affiner les prévisions, comprendre encore mieux comment la foudre se forme et, pourquoi pas, apprendre à la maîtriser totalement. Peut-être qu’un jour, avec ces drones, nous pourrons transformer chaque éclair d’orage en centrale électrique volante.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.