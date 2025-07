Tout nu sur Google Street View : il porte plainte et gagne 10 000 €

Pris en photo nu par Google Street View, un Argentin obtient enfin gain de cause. Google devra lui verser près de 10 000 euros de dédommagement.

En été, on a vite fait de traîner à la maison en toute légèreté. Après tout, chez soi, on pense souvent qu’on peut tout se permettre. Et c’est vrai jusqu’à un certain point. Car parfois, il suffit d’un rien pour que ça dérape. La preuve avec cet Argentin, photographié complètement nu par Google Street View. Ses parties intimes ont été exposées à la planète entière, sans qu’il n’en sache rien. Heureusement, la justice lui a donné raison.

Nu sur Google Street View, il se sent humilié

Google Street View sillonne en permanence les routes du monde entier. Son but ? Capturer des images pour permettre à chacun d’explorer les rues, les villes, et même certains lieux reculés. Le tout, sans bouger de chez soi.

Mais en 2017, une image prise en Argentine a déclenché un scandale qui continue aujourd’hui. En effet, la voiture de Google Street View a immortalisé un homme nu dans sa cour. La caméra l’a saisi en plein moment d’intimité.

Un Argentin sera indemnisé par Google après avoir été pris en photo dans le plus simple appareil dans la cour intérieure de sa maison par les capteurs de Google Street View



Le cliché aurait pu passer inaperçu si l’homme avait été flouté, comme le fait habituellement Google pour préserver l’anonymat. Sauf que ce jour-là, même s’il est photographié de dos, plusieurs détails permettent de l’identifier. L’image montre clairement le numéro de rue, la façade de la maison et le nom de la rue.

Ainsi, les voisins l’ont facilement reconnu. Certains collègues aussi. Et très vite, les moqueries ont commencé. Blessé dans sa dignité, l’homme photographié nu par Google Street View avait aussitôt saisi la justice. Pour lui, il s’agissait clairement d’une atteinte à la vie privée. Et difficile de lui donner tort.

Google s’est défendu

Face à la plainte, Google a tenté de se justifier. Selon l’entreprise, l’homme serait en partie responsable. Parce qu’il se promenait nu dans son jardin, dans des conditions jugées « inappropriées ».

Mais en appel, la justice a examiné les faits de plus près. L’homme était protégé par une clôture de près de deux mètres. Il pensait donc logiquement qu’il n’était visible de personne depuis la rue.

Google avait donc bel et bien franchi la limite de la vie privée. Google Argentina et Google Inc. doivent ainsi verser 16 millions de pesos, soit environ 10 800 euros. Un montant destiné à réparer l’atteinte à sa dignité.

À savoir que Google Street View n’est pas le seul impliqué dans cette affaire de photo de l’Argentin nu. Deux autres acteurs figuraient aussi dans le dossier. Un opérateur télécom et un site d’actualité qui avait relayé l’image.

Pourtant, la justice a fait preuve de clémence à leur égard. Ils n’ont pas été condamnés. Selon les juges, ils se sont simplement contentés de relayer l’erreur de Google, sans aucune intention de nuire.

Moralité ? Avant de flâner tout nu chez vous, jetez un œil dehors. À moins que vous rêviez d’un procès contre Google.





