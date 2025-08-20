Apple va mettre Siri dans le corps d’un robot : tout ce qu’il faut savoir

Apple ne veut plus que son assistant vocal se contente de répondre depuis votre iPhone. La marque rêve plus grand. Elle prévoit de rendre Siri en un véritable compagnon du quotidien, logé dans un robot.

Avez-vous déjà imaginé un robot capable d’interagir et de prendre vie au cœur du foyer ? Si je vous en parle, c’est parce que de nombreuses infos indiquent qu’Apple travaille sur un projet de ce genre. En effet, la marque à la pomme prépare une version repensée et plus réaliste de Siri dans un corps de robot. Alors, à quoi pourrait-il bien ressembler ?

Si Siri prend vie dans un robot

L’un des projets les plus fascinants d’Apple en ce moment, ce sont ses robots assistants IA pour la maison. Déjà en mai, un article avait révélé que la marque plancherait sur deux robots intelligents. Et le dernier rapport de Bloomberg ne fait que confirmer ces fuites.

Le nouveau grand projet d'Apple pour l'après iPhone !



Apple explore la robotique pour créer un nouveau marché !



L'entreprise travaille sur un écran avec un bras robotisé intelligent, qui pourrait être le début d'une série de robots domestiques.



Simple gadget ou révolution ? pic.twitter.com/LFBoFNVmbM — Ender | IA (@ia_ender) August 25, 2024

Apple préparerait un robot compagnon futuriste, baptisé « Bubbles ». Ceci embarquerait une version de Siri encore plus avancée et performante que celle que vous connaissez aujourd’hui.

Mais ne vous attendez pas à un humanoïde classique. Bubbles ressemble plutôt à un écran, style iPad, monté sur un bras articulé. Ce bras peut pivoter, suivre les mouvements des utilisateurs et s’adapter à leur position. Son design est inspiré de la fameuse lampe de Pixar. Vif et attachant. Un vrai petit compagnon qui capte le regard.

✨Apple envisage de donner une personnalité visuelle animée à Siri, potentiellement inspirée de l'icône du Finder de Mac.



Cette nouvelle version de Siri, surnommée "Bubbles", ferait partie intégrante de futurs appareils pour la maison. L'objectif est de rendre Siri plus vivant… pic.twitter.com/EKflcMRlFA — AppleGeek (@Apple_Geek_Actu) August 13, 2025

Et l’assistant vocal d’Apple Siri ne serait pas en reste, car grâce à lui, le robot devient vraiment vivant. Il peut réagir naturellement aux interactions. Il est aussi en mesure de tourner son écran vers la personne qui parle, et même proposer des suggestions utiles.

Par ailleurs, Siri pourrait être représenté avec un visage inspiré du Finder souriant de macOS. Ou encore par un avatar façon Memoji. L’idée est de rendre l’interaction plus chaleureuse, expressive et humaine. Enfin, il semble que ce robot doté de Siri serait propulsé par Apple Intelligence.

Un projet parmi d’autres chez Apple

Pour réaliser un tel projet, Apple sort le grand jeu. Plusieurs équipes travaillent sur ce robot intégrant Siri. Designers, ingénieurs logiciels, spécialistes IA et développeurs d’interface, tout le monde est mobilisé.

Alors, Bubbles sera pour quand ? Pas demain sûrement ! Il faudra patienter avant de voir le robot avec Siri balader dans votre salon ! Car la sortie est estimée pour 2027. Donc encore quelques années d’attente.

Mais intégrer Siri dans un robot ne serait pas le seul défi. Apple plancherait aussi sur un robot à roues, façon Astro d’Amazon. La marque prévoit même d’un modèle humanoïde, encore plus ambitieux.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Siri dans un robot, ça vous tenterait-il ? Ce robot pourrait-il vraiment vous simplifier la vie ? Quelles fonctionnalités aimeriez-vous voir ? Partagez vos idées et vos attentes en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.