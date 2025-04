Apple prépare une IA qui va remplacer votre médecin

Bientôt, vous n’aurez plus besoin d’attendre chez le médecin, Apple veut transformer votre iPhone en assistant santé. Grâce à l’intelligence artificielle, les conseils médicaux seront à portée de main, tous les jours.

Et si, demain, votre iPhone devenait votre premier réflexe santé ? Apple y croit. Son nouveau projet, baptisé Mulberry, pourrait faire de votre téléphone un véritable assistant médical.

Dans cet article, je vais vous partager ce que vous devez savoir sur ce projet d’Apple.

Apple dévoile une IA comme médecin pour des conseils santé personnalisés

Juste un rappel, Apple n’est pas nouveau dans le domaine de la santé. Mais là, la firme franchit un cap. D’après un article de Bloomberg publié le 30 mars 2025, Apple travaille sur un agent intelligent capable de donner des recommandations santé personnalisées. Son nom de code : Projet Mulberry.

Ce n’est pas un coup d’essai. En réalité, Mulberry est une évolution du Projet Quartz, une initiative plus ancienne.

Quartz utilisait déjà l’IA pour encourager les utilisateurs à bouger, mieux dormir et mieux manger. Bien entendu, Apple veut maintenant aller plus loin, avec une IA capable de vous suivre chaque jour.

L’application collectera vos données directement via vos appareils Apple, tels que l’iPhone ou l’Apple Watch. Après, l’IA analysera ces infos afin de proposer des conseils adaptés à votre mode de vie. Et voilà ! Vous saurez, par exemple, quand vous devez bouger, boire plus d’eau ou mieux vous reposer.

La mise à jour iOS 19.4, qui arrive au printemps ou cet été 2025, lancera cette nouveauté. Bien sûr, rien n’est encore officiel, mais le développement semble bien avancé.

Des médecins travaillant avec l’IA

Ce qui rend ce projet sérieux, c’est la façon dont Apple forme son IA. L’entreprise s’appuie d’abord sur les données de ses propres médecins. Toutefois, elle cherche aussi à travailler avec des professionnels externes. Il s’agit d’experts en nutrition, sommeil, santé mentale, cardiologie ou physiothérapie.

Quant à leur mission, elle est claire : créer des vidéos explicatives, simples, utiles et fiables, directement accessibles depuis l’application. L’idée est d’aider les gens à mieux comprendre les sujets de santé du quotidien.

Et ce n’est pas tout ! Apple intégrera également un suivi de l’alimentation dans son application. Pour l’instant, ce domaine avait été laissé de côté. Toutefois, cette nouveauté pourrait changer la donne et placer Apple en concurrence directe avec MyFitnessPal ou Noom.

Toutefois, tout n’a pas été simple. Par exemple, en 2023, Apple a dû retirer la fonction d’oxygénation du sang de l’Apple Watch. C’est parce que l’entreprise faisait face à un conflit de brevet avec la société Masimo, spécialisée dans la technologie médicale. Ouf… un coup dur, mais pas de quoi arrêter Apple.

Sinon, ce projet s’inscrit dans une tendance plus large. Un rapport de PYMNTS Intelligence montre que l’IA médicale attire de plus en plus d’investissements.

Selon cette étude, 9 dirigeants de la santé sur 10 attendent un retour positif sur leurs dépenses en IA générative (GenAI). La majorité prévoit même d’augmenter leurs investissements dès 2025.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Seriez-vous prêts à faire confiance à une IA pour suivre votre santé ? Cette idée vous rassure… ou vous inquiète ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.