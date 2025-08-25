Elon Musk porte plainte contre Apple et OpenAI, et ça peut aller très loin

Elon Musk fait de nouveau la une, cette fois avec une plainte contre Apple et OpenAI. Pourquoi le milliardaire en est-il arrivé là ? La réponse pourrait bien vous surprendre.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Entre Elon Musk et Sam Altman, ce n’est clairement pas une histoire d’amour. Tout le monde le sait, les deux sont devenus de vrais rivaux. Mais la confrontation a pris une nouvelle dimension ce lundi. Musk a déposé une plainte, pas seulement contre OpenAI. Mais aussi contre Apple. Cette affaire promet déjà de faire beaucoup de bruit dans le monde de la tech.

Une plainte de Musk pour pratiques anticoncurrentielles

En juin 2024, lors de la WWDC 2024, Apple a surpris en annonçant un partenariat avec OpenAI. Le but est d’intégrer ChatGPT directement dans iOS, iPadOS et macOS. L’assistant d’OpenAI devait donc débarquer dans Siri et s’inviter dans des outils comme les Writing Tools.

Pour les deux entreprises, c’était une occasion en or d’attirer encore plus d’utilisateurs et de renforcer leur écosystème. Cependant, du côté d’Elon Musk, l’ambiance est tout autre, au point de déposer une plainte. Lundi, ses deux entreprises, le réseau social X et la start-up xAI, ont porté l’affaire devant le tribunal fédéral du Texas.

Le motif ? Des pratiques anticoncurrentielles. Selon la plainte, Apple et OpenAI auraient formé une alliance illégale. Celle-ci viserait à verrouiller le marché de l’IA générative sur les smartphones et à freiner la concurrence.

Musk décrit cette situation de façon cinglante : « C’est l’histoire de deux monopoles qui unissent leurs forces pour assurer leur domination continue dans un monde désormais propulsé par la technologie la plus puissante jamais créée par l’humanité : l’intelligence artificielle ».

« Sans son accord exclusif »

La plainte de Musk explique qu’Apple a choisi de s’associer à OpenAI, car c’est le leader des chatbots d’IA. Autrement dit, cette collaboration lui permet de protéger sa position sur les smartphones. D’après le milliardaire, ce partenariat limite la concurrence et freine l’innovation dans le domaine de l’IA.

This is a remarkable claim given what I have heard alleged that Elon does to manipulate X to benefit himself and his own companies and harm his competitors and people he doesn't like. https://t.co/HlgzO4c2iC — Sam Altman (@sama) August 12, 2025

Selon lui, Apple aurait artificiellement favorisé ChatGPT pour que l’application reste en tête de l’App Store. Ainsi, la visibilité de ses concurrents, dont xAI et son chatbot Grok en prend un sacré coup.

X et xAI soulignent la domination d’Apple sur le marché américain des smartphones, avec 65 % de part de marché. Alors qu’OpenAI règne sur au moins 80% des assistants d’IA générative grâce à ChatGPT.

« Sans son accord d’exclusivité avec OpenAI, Apple n’aurait aucune raison de s’abstenir de mettre en avant l’application X et l’application Grok dans son App Store », a déclaré xAI.

Musk réclame plusieurs milliards de dollars de dommages et intérêts pour ce qu’il considère comme des pratiques illégales. Pour l’instant, ni Apple ni OpenAI n’ont réagi. Mais on sent que cette affaire est loin d’être terminée. À suivre de près !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.