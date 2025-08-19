OpenAI fait saliver sur un mystérieux appareil ChatGPT : « il est magnifique »

Après avoir bouleversé le monde du logiciel avec ChatGPT, OpenAI prépare son entrée fracassante dans le hardware. Sam Altman promet un objet « tellement beau qu’il ne devrait jamais être caché », conçu avec le designer culte Jony Ive. Un futur iPhone de l’IA ?

Depuis des mois, Sam Altman souffle le chaud et le froid sur l’avenir de l’intelligence artificielle. Mais cette fois, ce n’est pas un modèle de langage qui fait rêver la Silicon Valley, c’est un mystérieux appareil ChatGPT.

Lors d’un dîner avec des journalistes, le patron d’OpenAI l’a décrit comme « tellement beau » qu’il serait presque criminel de le recouvrir d’une coque.

La comparaison avec l’iPhone n’a rien d’exagéré : c’est bien Jony Ive, le designer mythique d’Apple, qui pilote ce projet ! OpenAI mise donc sur un objet iconique, pensé pour séduire autant par sa puissance que par son esthétique.

Ce que l’on sait du mystérieux appareil

Pour l’instant, l’entreprise entretient le flou. Mais quelques indices se dessinent.

Ce ne sera ni un smartphone, ni des lunettes connectées. Altman parle d’un « troisième appareil central », un compagnon de tous les jours, distinct mais complémentaire du téléphone et de l’ordinateur portable.

Il sera petit, portable, et sans écran. Certains analystes l’imaginent comme un iPod Shuffle réinventé, minimaliste mais intelligent…

Ce sera un compagnon ambiant. Avec une interaction par la voix, une intelligence contextuelle, une assistance discrète et permanente.

De plus, Jony Ive oblige, le design aura une importance majeure. La forme n’est pas un détail. L’appareil est pensé comme un objet de désir technologique, autant qu’un outil…

100 millions de ventes déjà prévues

OpenAI n’avance pas seul. En mai dernier, l’entreprise a déboursé 6,5 milliards de dollars pour racheter io, la startup de Jony Ive.

Avec ce deal, 55 employés ont été intégrés, et LoveFrom, le studio d’Ive, est devenu le bras design d’OpenAI.

Autrement dit, ce n’est pas un gadget expérimental : c’est une pièce maîtresse du futur d’OpenAI.

Sam Altman aurait même fixé un objectif hallucinant : produire 100 millions d’unités. De quoi viser l’un des lancements les plus rapides de l’histoire de la tech grand public.

someday soon something smarter than the smartest person you know will be running on a device in your pocket, helping you with whatever you want. this is a very remarkable thing. — Sam Altman (@sama) August 5, 2025

OpenAI se prend-il pour le maître du monde ?

Pourquoi un nouvel appareil ? Parce qu’aux yeux d’Altman, smartphones et ordinateurs ne sont pas adaptés à l’IA du futur.

Derrière cette vision se cache une infrastructure démesurée : 1 million de GPU prévus d’ici fin 2025, déjà cinq fois plus que xAI, le concurrent d’Elon Musk.

À terme, OpenAI rêve de 100 millions de GPU. Une ambition estimée à 3 000 milliards de dollars en matériel.

La conséquence énergétique serait d’ailleurs potentiellement catastrophique. Près de 75 GW de puissance, soit l’équivalent de 75 % du réseau électrique du Royaume-Uni…

Pour diversifier ses capacités, l’entreprise loue déjà des TPU via Google Cloud. Bref, c’est une machine de guerre technologique qui se prépare derrière l’objet.

Un gadget qui va changer notre rapport à l’IA

Jusqu’ici, l’IA vivait dans nos écrans, enfermée dans des applis ou des navigateurs. Avec cet appareil, OpenAI veut franchir un cap : faire de l’IA une présence ambiante, toujours là, mais presque invisible.

Un assistant proactif, qui vous accompagne sans que vous ayez à sortir votre smartphone ou cliquer sur une icône. Et surtout, un objet qui ne ressemble pas à une machine mais à un symbole culturel, à l’image du premier iPhone.

Si la promesse est tenue, ce ChatGPT device pourrait devenir le premier compagnon d’IA de masse…

Une vraie révolution ?

« Si vous mettez une coque, je viendrai vous traquer », plaisantait Sam Altman. La formule fait sourire, mais le message est clair : OpenAI veut faire du design une arme stratégique.

L’appareil, attendu au plus tôt en 2026, pourrait marquer un tournant historique. Passer d’outils logiciels abstraits à un objet tangible, désiré, intégré dans nos vies.

Reste à savoir si ce sera la révolution annoncée, ou seulement un bijou de hype. Mais une chose est sûre : l’IA n’a jamais été aussi près de changer de corps.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Attendez-vous cet appareil ChatGPT impatiemment ? De quoi pourrait-il bien s’agir ? Partagez votre avis en commentaire !

