Attention ! Des milliers de Français se font plumer à cause de ce SMS

Depuis fin juin, les Français sont de plus en plus sollicités par une vague d’arnaques par SMS. Les messages annoncent la livraison d’un colis. Mais en réalité, tout ce qu’ils veulent c’est soutirer des données personnelles et bancaires.

Vous qui n’avez pas encore reçu ce genre de SMS, méfiez-vous ! Leur communication imite à la perfection celle des entreprises de transport. Suivez-moi, je vous explique tout dans cet article.

Ne tombez plus dans le piège par SMS !

L’arnaque suit un schéma bien construit. Tout commence par un SMS banal, parfois limité à une phrase comme « Bonjour, vous êtes chez vous ? ». D’autres messages suivent, rédigés avec soin pour créer un climat de confiance.

Vous serez alors convaincu qu’un colis est en route, avant d’apprendre qu’une tentative de livraison a échoué. Vous recevez ensuite un lien vers un site copiant ceux des grandes entreprises de transport.

Une fois dans ce site frauduleux, vous serez invités à fournir vos données personnelles et bancaires. Ce qu’on vous déconseille car cette fausse plateforme vise à collecter vos informations sensibles.

Appel à la prudence

Ces derniers mois, ce type de fraude connaît une forte progression. En 2024, plus de 417 000 escroqueries ont été recensées en France.

De nombreux utilisateurs témoignent avoir reçu de tels messages. Un jeune homme confie qu’il les identifie immédiatement comme frauduleux. Malgré cela, et une sensibilisation croissante, le risque demeure élevé.

Je me demande même combien de temps faudra-t-il pour que ce mode d’attaque perde enfin de son efficacité. Les escrocs adaptent leurs scénarios pour contourner la vigilance des internautes.

Caroline Borrielo, responsable chez Pradeo, explique que la stratégie consiste à réduire la méfiance en laissant croire à une interaction réelle avec un livreur.

La société Pradeo, spécialisée en sécurité mobile, analyse ces évolutions et développe des solutions pour renforcer la protection. Cela dit, la vigilance individuelle reste la meilleure défense contre ces attaques.

