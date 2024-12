Il vous a écrit un SMS adorable ? Voici comment vérifier si c’est créé par IA

Les chatbots tels que ChatGPT d’OpenAI sont de plus en plus utilisés pour envoyer des messages personnalisés. Mais comment distinguer si le SMS que vous avez reçu est authentique ? Je vais vous montrer quelques astuces simples pour déterminer l’origine de ces textos charmants.

Un SMS adorable, bien tourné et touchant… Ça fait toujours chaud au cœur. Mais parfois, un doute surgit. Est-ce vraiment écrit par la personne que vous aimez, ou un chatbot comme ChatGPT s’est-il glissé dans l’équation ?

À mesure que l’intelligence artificielle progresse, il devient de plus en plus difficile de faire la distinction. Heureusement, il existe des indices pour repérer un message qui a été créé par IA. On vous explique tout.

Une écriture impeccable, mais parfois trop parfaite…

Depuis sa sortie en novembre 2022, ChatGPT fait désormais partie intégrante du quotidien de millions de personnes. Aujourd’hui, plus de 200 millions de personnes s’en servent chaque semaine.

Avec sa fonction mémoire, introduite en février 2023, ChatGPT a même pu personnaliser les réponses en fonction de ses précédents échanges. Et depuis, beaucoup d’utilisateurs l’exploitent pour écrire des e-mails ou envoyer des SMS.

Alors, comment savoir si le texto est écrit par une IA ? Je vous explique maintenant…

Pour commencer, il faut savoir qu’un message écrit par IA peut sembler irréprochable. Les phrases sont belles, fluides, sans fautes, et tout est bien structuré.

Mais justement, c’est peut-être un peu trop parfait. Les humains, en général, font des erreurs. Un mot oublié, une répétition maladroite, une phrase incomplète : ces petits détails reflètent la spontanéité et l’émotion.

Je vous raconte l’histoire de Tim, qui a testé ChatGPT pour gérer ses disputes avec sa femme, Jill. Après 20 ans de mariage, il cherchait un moyen de mieux communiquer. ChatGPT l’a aidé à écrire des SMS doux et mesurés.

Le résultat ? Les messages étaient si bien tournés que Jill les trouvait parfois déconcertants. Trop beaux pour être vrais.

Attention donc : si vous recevez un texte qui semble sorti tout droit d’un roman, méfiez-vous. Un message d’amour spontané n’est pas censé ressembler à une dissertation.

Et à ce propos, si votre interlocuteur change soudainement de style par exemple, passant de messages courts et familiers à des textes longs et littéraires. Cela pourrait bien être une IA.

D’autres indices qui suggèrent que votre SMS a été écrit par une IA

Quand vous envoyez un message chargé d’émotion, vous attendez parfois une réponse qui prenne le temps de la réflexion. Pourtant, un SMS rédigé par IA peut arriver presque immédiatement… et là, quelque chose semble étrange.

Prenons Yvette, par exemple. Après avoir reçu une lettre frustrante de son ex-partenaire annonçant qu’il arrêtait de payer la pension alimentaire, elle a utilisé ChatGPT pour rédiger sa réponse. En quelques secondes, l’IA lui a proposé un texte équilibré, parfait pour calmer la situation. Ce message, cependant, ne comportait aucune marque de personnalité.

Et si vous recevez une réponse quasi instantanée, bien formulée et très posée ? Cela pourrait bien être un chatbot qui a pris les commandes. À mon avis, les humains, même rapides, hésitent souvent ou prennent le temps de peser leurs mots. Une réponse aussi rapide qu’une machine, c’est rarement un hasard.

D’autre part, la vitesse et la fluidité, ainsi que les phrases elles-mêmes, peuvent vous mettre sur la piste. ChatGPT, comme la plupart des IA, a un style reconnaissable : des mots simples, un ton poli, et souvent une neutralité qui manque de chaleur humaine.

Prenons une situation réelle. Un utilisateur demande à ChatGPT de rédiger un SMS de réconciliation. L’IA produit un texte comme : « Je comprends parfaitement ton ressenti. Je tiens à ce que nous trouvions une solution ensemble. » Bien sûr, c’est joli, mais ça peut paraître générique ou un peu trop neutre.

Mais quoi qu’il en soit, ce qui compte, c’est l’intention derrière le message… humaine ou pas !

Et vous ? Avez-vous déjà reçu un SMS si parfait qu’il vous a fait douter de son origine ? Partagez votre expérience en commentaire !

