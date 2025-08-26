La planète est en danger ! La guerre des satellites a déjà commencé

Alors que la Russie célébrait son Jour de la Victoire, des pirates informatiques liés au Kremlin ont pris le contrôle d’un satellite ukrainien. Le signal, au lieu de diffuser des programmes habituels, a montré des images de défilés militaires à Moscou.

Le geste visait à intimider et rappelait que la guerre moderne ne se limite plus à la terre, à la mer et aux airs. Elle s’étend désormais au cyberespace et à l’orbite terrestre.

Or, neutraliser un satellite peut provoquer des dégâts majeurs sans tirer une seule balle. Cela peut passer par l’attaque d’un logiciel de sécurité ou par l’interruption des signaux entre la Terre et l’espace.

Tom Pace, PDG de NetRise et ancien Marine, résume : « Si un satellite cesse de communiquer, les perturbations peuvent être considérables. » Il prend l’exemple du GPS. Que sa disparition plongerait immédiatement des millions de personnes dans la confusion.

L’espace sous menace

Avec plus de 12 000 satellites en orbite, le ciel est devenu un réseau vital pour nos sociétés. Communications, navigation GPS, prévisions météo, surveillance militaire, rien ne fonctionne sans eux.

Mais cette dépendance fait aussi leur fragilité. Un seul piratage peut provoquer une panne de grande ampleur, voire un chaos économique et militaire.

En 2022 déjà, la société américaine Viasat, utilisée par Kiev, avait été frappée par une cyberattaque attribuée à Moscou. Résultat : des milliers de modems hors service et une panne touchant plusieurs pays européens.

Les hackers savent qu’un logiciel obsolète ou une faille dans la chaîne de communication suffit pour neutraliser un satellite. Ce, même s’il est bien protégé en orbite.

Cela dit, l’espace n’est pas sous menace seulement à cause des cyberattaques. Les experts alertent aussi sur le risque des armes spatiales. Washington a confirmé que la Russie développe un dispositif antisatellite nucléaire capable de détruire en cascade la quasi-totalité des engins en orbite basse.

Si une telle arme était déployée, ses effets pourraient rendre l’espace inutilisable pendant un an. Ce qui grillera les circuits électroniques et provoquera une paralysie mondiale.

Le parallèle avec la crise des missiles de Cuba n’a pas tardé à émerger, tant les risques seraient dévastateurs pour la sécurité et l’économie planétaire.

Un enjeu de pouvoir

L’espace ne se limite plus aux satellites. La Lune et les astéroïdes aussi intéressent les grandes puissances pour leurs ressources énergétiques et minières désormais.

La NASA a annoncé l’envoi d’un réacteur nucléaire sur la Lune, afin de préparer une base permanente. La Chine et la Russie affichent elles aussi leurs projets de centrales lunaires.

L’enjeu principal est l’hélium-3, rare sur Terre mais présent en quantité sur la Lune. Cet isotope pourrait servir à la fusion nucléaire. Une source d’énergie encore théorique quoique considérée comme révolutionnaire.

Pour l’expert Joseph Rooke, la maîtrise de cette ressource pourrait décider des futures superpuissances. Alors, la compétition s’intensifie.

La fin de la guerre froide avait freiné les investissements. Toutefois la perspective d’exploiter la Lune relance la rivalité. Pékin accuse Washington de militariser l’espace, tandis que les États-Unis dénoncent la coopération russo-chinoise.

Et l’IA, elle, accélère encore plus la compétition. Elle permet d’analyser des données massives, de planifier des missions et d’optimiser la recherche énergétique.

Or, plus la demande en énergie pour les systèmes d’IA augmente, plus la pression s’intensifie pour sécuriser ces futures ressources lunaires.

