ChatGPT, une calculatrice de mots ? Erreur ! Ce que l’on refuse de voir sur l’IA

On compare souvent l’IA générative à une simple calculatrice. Sam Altman, directeur général d’OpenAI, a même décrit ChatGPT comme une « calculatrice de mots ». Ce qui est une analogie simple et rassurante, quoiqu’elle ne tienne pas.

Une calculatrice se limite à donner un résultat clair. L’IA générative, elle, est bien plus complexe, pleine de paradoxes et de conséquences inattendues.

Une calculatrice, par exemple, ne se trompe pas. Tapez 888 ÷ 8 et vous obtenez 111, toujours et sans débat. Elle ne devine pas, n’invente pas et ne cherche pas à convaincre.

L’IA générative, au contraire, peut fournir une réponse exacte ou inventer des faits inexistants. Elle peut générer un texte convaincant, mais aussi truffé d’erreurs ou de formulations trompeuses. Elle est capable d’affirmer l’impossible avec aplomb, ce que la calculatrice ne fera jamais.

L’écart est aussi éthique

L’entraînement des modèles d’IA a nécessité le travail précaire de milliers de personnes exposées à des contenus traumatisants. Les calculatrices n’ont jamais dépendu d’une telle exploitation.

De plus, les centres de données qui alimentent l’IA exigent d’énormes ressources en eau et en énergie. L’industrie minière a accéléré l’extraction de cuivre et de lithium pour répondre aux besoins. Rien de tout cela n’existait avec l’essor de la calculatrice.

Une calculatrice ne remet pas en question l’autonomie intellectuelle. Elle aide à résoudre une équation, mais ne propose pas de décisions de vie. L’IA générative, elle, agit comme un copilote permanent.

Elle peut suggérer quoi manger, où voyager ou comment organiser sa journée. Peu à peu, elle réduit l’effort de réflexion et délègue une partie du raisonnement. Ce transfert progressif vers des systèmes opaques fragilise l’indépendance intellectuelle.

Là où la fracture entre une calculatrice et l’IA devient majeure c’est…

Comme nous le savons tous, une calculatrice n’a pas de préférence sociale ou culturelle. L’IA générative, en revanche, s’appuie sur des données issues de contextes inégalitaires.

Elle renforce certaines formes linguistiques et en efface d’autres. L’anglais standard domine ses productions, tandis que des variantes régionales ou minoritaires sont souvent maltraitées.

Enfin, une calculatrice se cantonne aux mathématiques. L’IA générative déborde de son domaine initial. Elle peut rédiger, coder, analyser, conseiller et interagir. Elle se présente comme agent, assistant ou même compagnon.

Un chatbot peut aider à corriger un texte, concevoir un logiciel et fournir un avis psychologique dans la même session. La calculatrice n’a jamais prétendu s’immiscer dans l’affectif ou dans la prise de décision personnelle.

Réduire l’IA générative à une calculatrice occulte donc ses impacts réels. Cette comparaison entretient l’illusion d’un outil neutre, sans responsabilité et sans conséquences.

Or, l’IA n’est pas un simple prolongement de l’arithmétique. Elle modifie la manière dont nous produisons, pensons et décidons. La question n’est pas de savoir si elle remplace la calculatrice, mais si nous acceptons les risques qu’elle entraîne à une telle vitesse.

