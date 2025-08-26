Valerion VisionMaster Pro 4K Laser à prix choc : –600 € chez Amazon

Amazon frappe fort avec une belle remise sur le vidéoprojecteur Valerion VisionMaster Pro : habituellement vendu 2 599 €, il passe aujourd’hui à 1 999 €, soit 600 € d’économies (–23 %). Une opportunité rare pour s’offrir une expérience cinéma et gaming haut de gamme sans exploser son budget.

Dépenser plus de 2 000 € pour un téléviseur premium qui plafonne à 85 pouces ? C’est la réalité du marché actuel. Heureusement, le Valerion VisionMaster Pro change totalement la donne. Grâce à son triple laser 4K, il peut projeter une image allant jusqu’à 300 pouces (soit plus de 7,5 mètres de diagonale !). Autant dire que votre salon se transforme en véritable salle obscure. Compact (26 cm de large pour 7 kg), il se pose facilement sur un meuble ou s’accroche au plafond. Son zoom optique 0,9-1,5:1 lui permet de s’adapter à toutes les pièces, avec un recul conseillé entre 6 et 10 mètres.

Une qualité d’image et de son au top

Pensé pour le home cinéma, ce vidéoprojecteur affiche un contraste de 15 000:1, une luminosité de 2 500 lumens ISO et une couverture colorimétrique éclatante grâce à la technologie triple laser.

Les films profitent du HDR10+, Dolby Vision, IMAX Enhanced et Filmmaker Mode pour un rendu fidèle et immersif.

Côté audio, il intègre deux haut-parleurs de 12W compatibles Dolby Atmos et DTS:X. Ainsi, vous n’avez pas besoin de brancher immédiatement une barre de son pour profiter d’un rendu puissant et immersif.

Gaming sans compromis

Le VisionMaster Pro n’est pas seulement taillé pour les films : les joueurs y trouvent aussi leur compte.

Il propose du 1080p jusqu’à 240 Hz avec seulement 4 ms de latence, ou de la 4K à 60 Hz avec 15 ms de latence. Autant dire qu’il suit sans problème les consoles next-gen et les PC gaming musclés.

Avec ses ports HDMI 2.1, son port eARC, ses USB 3.0 et 2.0, une sortie optique et même un port Ethernet, la connectique est complète et prête pour tous les usages.

Une réduction impressionnante : le VisionMaster Pro tombe à 1 999 €

De 2 599 € à 1 999 €, cette baisse de prix représente 600 € d’économie.

À titre de comparaison, son successeur VisionMaster Pro 2 est affiché à 2 999 €. Difficile de trouver un téléviseur ou un projecteur qui offre une telle immersion et de telles performances à ce prix.

Un choix sûr et durable

Valerion s’impose comme une marque innovante sur le marché des vidéoprojecteurs premium.

Compatible Google TV, HomeKit et Alexa, ce modèle connecté facilite l’accès à vos plateformes de streaming et s’intègre parfaitement dans un écosystème domotique.

De son côté, Amazon assure en plus la livraison rapide et la garantie constructeur.

Foncez avant la fin de l’offre

Que vous soyez cinéphile, gamer ou simplement amateur de belles images, le Valerion VisionMaster Pro est un investissement qui transforme vos soirées.

À 1 999 € au lieu de 2 599 €, il devient une véritable bonne affaire. Mais attention, ce genre de promotion ne reste pas longtemps disponible.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.