Le Samsung Galaxy S26 Ultra est là, et son prix chute déjà de près de 400 € !

C’est officiel, les nouveaux Samsung Galaxy S26 sont là ! Mais c’est le modèle Ultra qui vole la vedette avec une offre de lancement agressive sur le store officiel. En effet, vous pouvez économiser près de 400 € sur le modèle 512 Go, affiché à 1 272,10 € au lieu de son prix de départ de 1 669 €.

Fraîchement débarqué du Galaxy Unpacked 2026, le Samsung Galaxy S26 Ultra est une merveille de technologie, portée par un écran confidentiel unique qui nous a littéralement scotchés. Pourtant, la douche froide semblait inévitable avec une hausse de prix de 80 € sur la version 512 Go. C’était sans compter sur une offre de lancement agressive : deux codes promo permettent d’effacer cette hausse et de s’offrir le meilleur de Samsung à prix réduit. »

Le futur dans la paume de votre main

Le Samsung Galaxy S26 Ultra n’est pas qu’une simple mise à jour, c’est un véritable compagnon de vie. Son nouvel écran de 6,9 pouces embarque un filtre de confidentialité dynamique. C’est une innovation qui va changer votre quotidien, notamment dans les transports.

D’un simple clic, la dalle altère les contrastes pour que votre voisin de métro ne voie qu’un écran noir. Cependant, votre série ou vos mails restent parfaitement clairs pour vous. C’est magique, fluide et diablement efficace.

Sous le capot, la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 transforme l’appareil en console de salon portable ou en station de montage 4K. Que vous soyez un gamer exigeant ou un pro jonglant entre 15 applications, le téléphone ne sourcille jamais.

Côté photo, le capteur de 200 Mpx capture des détails invisibles à l’œil nu. Par ailleurs, l’intelligence artificielle Galaxy AI retouche vos clichés sur simple commande vocale. Par exemple, vous dites : « enlève ce passant en arrière-plan », et c’est fait.

Enfin, avec la charge 60 W, quelques minutes suffisent pour repartir pour une journée complète d’usage intensif.

Une réduction impressionnante : le Galaxy S26 Ultra tombe à 1 272 €

Le calcul est simple mais l’économie est colossale. Lancé officiellement à 1 669 € dans sa version 512 Go, le S26 Ultra passe à 1 272,10 €. Cela représente une baisse de 23 %, soit 389 € d’économie réelle. Pour mettre ce chiffre en perspective, c’est quasiment le prix d’une tablette de milieu de gamme offerte avec votre smartphone. De plus, durant cette offre de lancement, la version 512 Go est au même prix que la version 256 Go. Ce qui représente un double bonus à ne pas rater.

La garantie du direct fabricant

Acheter sur le store officiel Samsung, c’est choisir la sérénité. Vous bénéficiez de la garantie constructeur de 2 ans, d’un support client prioritaire et d’une livraison sécurisée. Pour obtenir ce tarif, il vous suffit de cumuler les codes promo UNPACKED et PAYPAL (en choisissant ce mode de règlement) lors de la validation de votre panier. C’est simple, rapide et 100 % fiable.

Faut-il craquer pour le Samsung Galaxy S26 Ultra ?

Le Galaxy S26 Ultra est l’outil ultime pour les créateurs de contenu, les technophiles et tous ceux qui refusent les compromis. Avec son design affiné et son écran révolutionnaire, il survole la concurrence. Attention toutefois : les codes promo de lancement ont une durée de vie très limitée et les stocks de la version 512 Go s’épuisent généralement les premiers.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.