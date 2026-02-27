Promo choc : les nouveaux Samsung Galaxy Buds 4 Pro à 199,99 € (–20 %) chez la Fnac

C’est officiel ! Les Samsung Galaxy Buds 4 Pro débarquent avec une promesse de silence absolu grâce à leur réduction de bruit active hors norme. Pour fêter ce lancement, la Fnac frappe fort en offrant déjà 20 % de remise immédiate à ses adhérents sur ce nouveau fleuron de l’audio coréen.

Après dix-huit mois d’attente depuis la génération précédente, Samsung signe son grand retour sur le segment premium avec les Galaxy Buds 4 Pro. Si le lancement officiel est calé pour le 11 mars 2026, l’agitation commence dès maintenant avec une offre de précommande imbattable : 50 € de remise immédiate chez la Fnac. Un privilège réservé aux adhérents de l’enseigne pour s’offrir ces nouveaux bijoux technologiques au prix le plus bas.

Une immersion sonore qui « efface » le monde extérieur

Oubliez le brouhaha permanent du métro ou le vrombissement fatiguant d’un réacteur d’avion. Avec les Galaxy Buds 4 Pro, Samsung franchit un cap : la réduction de bruit active (ANC) est annoncée comme deux fois plus performante que sur la génération précédente. Concrètement, vous plongez dans une bulle de silence absolu, où seule votre musique compte, même à bas volume.

Côté audio, l’expérience est physique. Grâce à un nouveau système de double haut-parleur incluant un woofer de 11 mm, les basses sont percutantes sans écraser la précision des aigus. L’égaliseur intelligent ajuste le son en temps réel selon la forme de votre oreille. Ce qui est parfait pour un appel professionnel ou pour une session de gaming intense. Le design a également été revu pour un maintien à toute épreuve : ils ne bougent pas d’un millimètre, même si vous enchaînez les burpees à la salle de sport.

Une réduction inédite : les Galaxy Buds 4 Pro tombent à 199,99 €

Affichés normalement à 249,99 €, ces écouteurs premium bénéficient d’une remise immédiate de 20 %, soit 50 € d’économie réelle. Samsung frappe fort et s’installe sous le seuil des 200 €, là où la concurrence maintient ses prix plus haut. C’est l’argument massue pour ceux qui veulent la qualité premium d’un leader sans subir l’inflation des marques concurrentes. Un positionnement ultra-compétitif qui redistribue les cartes sur le segment premium.

La fiabilité Samsung au service de votre quotidien

Opter pour les Galaxy Buds 4 Pro, c’est choisir la durabilité. Pensé pour durer, le nouveau boîtier à rangement horizontal bloque la poussière et assure une charge toujours optimale. Fini les faux contacts, vos écouteurs restent impeccables sur le long terme. Acheter à la Fnac, c’est s’offrir la sérénité du SAV français avec une garantie de 2 ans incluse. Vous profitez en plus du retrait gratuit en magasin pour récupérer votre précieux sésame dès aujourd’hui.

L’allié idéal de votre smartphone

Compagnons parfaits du quotidien, ces écouteurs excellent aussi bien en sport qu’en appels pro. Un investissement polyvalent qui coche absolument toutes les cases pour les utilisateurs exigeants. Soyez vigilant : les stocks alloués à cette précommande fondent à vue d’œil et ne suffiront pas pour tout le monde. Passé le 11 mars, cette remise exceptionnelle s’effacera pour laisser place au tarif de lancement, bien plus onéreux.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.