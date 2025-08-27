Ce radar IA peut espionner votre smartphone à 3 mètres : comment se protéger ?

Un nouveau radar doté d’IA est capable de nous espionner à travers nos smartphones. Non, ce n’est pas de la science-fiction. C’est le résultat d’une technologie inquiétante mise au point par des scientifiques.

On a tous ce petit frisson à l’idée que quelqu’un puisse écouter nos conversations les plus intimes. Et si je vous disais que ce cauchemar est en train de devenir une réalité ? Des chercheurs ont créé un radar à IA si puissant qu’il peut surveiller votre smartphone à votre insu.

Cette technologie soulève bien sûr de sérieuses questions sur notre vie privée. Car elle pourrait révéler même nos secrets les plus enfouis. Heureusement, il existe des solutions. Je vous explique comment vous protéger pour que votre téléphone reste votre allié

Votre smartphone parle et le radar IA l’entend

Le radar IA développé par les chercheurs de Penn State est capable d’écouter tous les appels téléphoniques. Comment ? En décodant les vibrations subtiles émises par le haut-parleur de votre smartphone.

Pour ce faire, les scientifiques ont utilisé le radar millimétrique (mmWave). Vous le connaissez sûrement sans le savoir. Parce que c’est cette même technologie utilisée dans les voitures autonomes, les détecteurs de mouvements ou encore la 5G.

Le radar est associé à Whisper, une IA open source spécialisée dans la reconnaissance vocale. Grâce à une technique d’apprentissage automatique, cette technologie parvient à analyser les sons et à déchiffrer ce qui est dit. Même si les données sont brouillées.

Cette capacité à analyser des signaux aussi complexes a de quoi inquiéter. Cependant, l’équipe, financée par la National Science Foundation aux États-Unis, insiste que l’objectif n’est pas d’espionner. Mais de démontrer une faille de sécurité avant qu’elle ne soit exploitée par des personnes malveillantes.

60% de précision, mais un exploit technique

Ce n’est pas la première fois que des scientifiques s’intéressent à cette technique. Pourtant, les progrès sont fulgurants. Parce qu’en 2022, un système similaire parvenait à reconnaître 10 mots avec une précision de 83 %.

Aujourd’hui, le nouveau radar IA parvient à transcrire des phrases entières avec une précision d’environ 60 %. Si ce chiffre peut paraître faible, il est en réalité un exploit technique. En effet, il s’applique à un vocabulaire de 10 000 mots et sur une portée de trois mètres.

Toutefois, les chercheurs travaillent désormais à trouver des parades pour protéger la vie privée des utilisateurs. En attendant, il est prudent d’adopter des gestes simples pour sécuriser vos conversations.

Utiliser des écouteurs ou un kit mains libres réduit par exemple les vibrations du haut-parleur et limite les données exploitables.

Privilégier les environnements bruyants peut aussi faire l’affaire. En effet, le bruit ambiant rend la tâche de l’IA plus complexe et sa transcription moins fiable. Enfin, pour les sujets délicats, il est plus sûr d’utiliser une messagerie chiffrée.

