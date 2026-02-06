Crise de la RAM : pas de GPU Nvidia pour la première fois en 30 ans

Pendant trente ans, Nvidia n’a sans jamais rater un rendez-vous côté GPU. Et puis, soudain, un grand vide. En 2026, la marque pourrait tourner le dos aux joueurs, freinée par une crise de la mémoire devenue incontrôlable.

Depuis le début des années 90, Nvidia a toujours sorti au moins un GPU destiné au jeu chaque année. Même lors du boom du minage ou pendant la pandémie. Mais cette fois, la mécanique se grippe. Selon plusieurs sources concordantes, le fondeur préparerait une pause historique. Il n’y aura pas de nouvelle carte graphique gaming en 2026. Une première en trois décennies, directement liée à une crise de la RAM qui bouleverse toutes les priorités internes. Est-ce que cela annonce quelque chose de grave ?

Le RAMageddon bloque tout nouveau GPU Nvidia

Le coupable est déjà assez connu chez les technophiles. Il s’agit du RAMageddon. Cette crise de la mémoire vive atteint des sommets de gravité inédits, comme le souligne un rapport de Tom’s Hardware.

Selon une enquête exclusive de The Information, Nvidia abandonne tout projet de sortie pour un futur GPU l’année prochaine. Parce que les matières premières nécessaires à la fabrication deviennent trop rares. Mais aussi les centres de données absorbent actuellement chaque gigaoctet disponible sur le marché. Cette situation force la marque à délaisser le segment grand public au profit des puces professionnelles.

JUST IN: Nvidia will delay its new gaming chip due to a memory chip shortage. | $NVDA pic.twitter.com/09DOppnGct — SwanDesk (@SwanDesk) February 5, 2026

En plus, la mise à jour de la gamme actuelle, connue sous le nom de code Kicker, subit un report sine die. Ces cartes qui devaient porter le badge Super ne verront probablement jamais le jour.

Pourtant, la conception technique de chaque GPU Nvidia de cette série semblait finalisée. Le coût prohibitif de la VRAM rendrait la commercialisation de ces modèles totalement aberrante. La direction préfère donc stopper les frais plutôt que de vendre ses produits à perte ou à des prix lunaires.

Une production de GPU Nvidia en chute libre pour la série 50

Si vous pensiez vous rabattre sur les modèles actuels, préparez-vous à une douche froide assez brutale. Puisque le rapport indique une réduction drastique de la production concernant chaque GPU Nvidia de la série Blackwell.

Leaks suggest NVIDIA has overbooked its AI production and needs to "pause" even the RTX 5060 for as long as 6 months. https://t.co/9ecENGqsNg pic.twitter.com/z7OuY7x2jM — TechPowerUp (@TechPowerUp) January 22, 2026

La firme dévie ses stocks limités de composants vers ses solutions d’IA beaucoup plus rentables. Tom’s Guide explique que les cartes milieu de gamme deviennent les premières victimes de cette stratégie comptable. Trouver une référence populaire au prix public conseillé relève désormais du pur miracle.

La rareté organisée provoque déjà une flambée des tarifs dans les boutiques en ligne. Les joueurs qui espéraient une baisse de prix après le lancement initial déchantent totalement.

Cette pénurie paralyse l’ensemble de la chaîne d’assemblage des partenaires constructeurs. Le marché du PC se retrouve ainsi dans une impasse technique assez frustrante. Acquérir un GPU Nvidia performant demande aujourd’hui un budget dépassant largement les prévisions habituelles des passionnés.

L’architecture Rubin repoussée à fin 2027

L’onde de choc de cette crise ne s’arrête pas à la simple année 2026. Le lancement de la future architecture de nouvelle génération subit lui aussi un décalage massif.

La production en masse d’un tel GPU Nvidia ne débuterait pas avant la fin de l’année 2027. Nous allons subir un vide technologique de presque trois ans entre deux générations majeures. Une éternité pour un secteur habitué à un rythme de renouvellement effréné.

En plus de ces déboires graphiques, les processeurs N1X rencontrent des bugs logiciels importants. Les puces destinées aux ordinateurs portables Windows sous architecture ARM restent bloquées en phase de test. Ni Microsoft ni le concepteur de chaque GPU Nvidia ne semblent pressés de résoudre ces problèmes.

Cette accumulation de retards assombrit l’avenir immédiat de l’informatique personnelle. Bref, si vous possédez une machine fonctionnelle, chouchoutez-la, car la relève va se faire attendre.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.