Vaccin Covid-19 : le Big Data confirme un faible risque de caillots sanguins

L’utilisation de la technologie Big Data a permis de confirmer le faible risque de caillots sanguins associé au vaccin Covid-19. Cette avancée majeure dans la recherche médicale a été rendue possible grâce à l’analyse approfondie de données volumineuses et complexes.

Récemment, une étude basée sur l’analyse de Big Data a été publiée pour évaluer ce risque. Les résultats de cette étude ont confirmé un faible risque de caillots sanguins associé aux vaccins Covid-19. Cela pourrait rassurer les personnes ayant déjà reçu leur dose ou pour celles qui envisagent de se faire vacciner.

Cette étude démontre l’importance de l’utilisation du Big Data pour mieux comprendre les effets des vaccins sur la santé publique.

Covid et Big Data : l’étude majeure sur les vaccins américains chez les anciens combattants

Peter L. Elkin, chef du département de médecine informatique de l’Université de Buffalo, ainsi que son équipe, ont réalisé une étude. Celle-ci a porté sur 855 686 anciens combattants de l’armée américaine, tous âgés de plus de 45 ans. Ces derniers ont tous reçu une dose de vaccin contre le SRAS-CoV-2 il y a plus de 60 jours. Dans le même temps, les scientifiques ont également examiné les données de 321 676 personnes non vaccinées du même âge provenant d’un groupe témoin. Les données ont été recueillies à partir du système de surveillance national du gouvernement américain des soldats retraités.

Les experts ont pris en compte les risques établis de la thromboembolie veineuse (TEV).

Cependant, les personnes vaccinées ont présenté une légère augmentation du taux de TEV (1,3755/1 000). En outre, le risque reste très faible comparé à celui associé à la COVID-19., soulignant l’importance de la vaccination contre cette maladie.

Le Big Data révèle que le risque de TEV lié au COVID-19 dépasse celui des vaccins

Selon des chercheurs, les vaccins COVID-19 utilisant des vecteurs adénoviraux tels que ceux fabriqués par Janssen et AstraZeneca, pourraient entraîner une légère augmentation du risque de thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin (TTIV). De plus, cette réponse immunitaire peut affecter la qualité et la quantité des plaquettes. Cela peut alors conduire à une thromboembolie veineuse (TEV). Les vaccins à ARNm, tels que ceux de Pfizer et Moderna, peuvent également présenter un risque accru. Par contre, cela reste faible d’après les scientifiques. Cependant, comparativement au risque de TEV en rapport avec une contamination COVID-19, le risque induit par la vaccination est négligeable. En effet, les patients hospitalisés et en soins intensifs présentent souvent une TEV.

"study led by University at Buffalo confirmed…COVID-19 vaccines pose only trivial risk of venous thromboembolism (VTE), or blood clots. In addition, the study found that becoming infected with COVID-19 poses a significant risk of blood clots." https://t.co/6GezE6h8Lr — laurie allee (@laurieallee) April 17, 2023

Selon une étude, sur une période de 28 jours à partir du 21 juin 2021, environ 3 203 cas excédentaires de TEV ont été signalés parmi 257 125 nouveaux cas de COVID-19. En revanche, si ces patients avaient été vaccinés, le nombre de cas excédentaires aurait été inférieur à un. Les résultats de cette étude soulignent l’importance de l’analyse de données massives dans les dossiers médicaux électroniques.

Covid-19 : une pandémie mondiale aux impacts multiples et dévastateurs

Depuis son apparition en décembre 2019, le COVID-19 a eu un impact considérable à l’échelle mondiale. Il a causé plus de 200 millions de cas confirmés et plus de 4 millions de décès dans le monde entier. Cette pandémie a touché divers domaines de la vie quotidienne, notamment la santé, l’économie, l’éducation, le tourisme, et bien d’autres encore.

Pour limiter la propagation du virus, les mesures de confinement et de distanciation sociale ont été mises en place, perturbant ainsi les entreprises et les industries. Cela a entraîné une augmentation du taux de chômage et des difficultés financières pour de nombreuses personnes. Cela en raison des fermetures temporaires ou de la réduction de la capacité des entreprises. De plus, la pandémie a aggravé les inégalités existantes, en particulier en ce qui concerne l’accès aux soins de santé et à l’éducation.

Le virus a principalement touché des personnes issues de milieux défavorisés. Enfin, cette pandémie a mis en évidence l’importance de la coopération internationale. Cela consiste à lutter contre les crises sanitaires mondiales et le développement de vaccins pour répondre aux besoins de la population mondiale.