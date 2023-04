Origine du Covid-19 : la Chine dévoile enfin les données secrètes

Le Covid-19 en Chine a mis en lumière l’importance des données fiables et transparentes dans la compréhension de la propagation de la maladie. La récente publication des données secrètes pourrait être un tournant majeur dans la recherche de l’origine du virus.

Des informations confidentielles sur l’origine du Covid-19 ont été révélées par la Chine récemment. Cela pourrait apporter des éclaircissements sur la manière dont le virus s’est propagé à l’homme. Ces données incluent des informations sur les animaux vendus au marché de Wuhan.

Des recherches ont montré du matériel génétique d’animaux sauvages dans des prélèvements effectués sur des personnes infectées. Cela a conduit les scientifiques à supposer que le virus avait été initialement transmis de l’animal à l’homme. Cependant, certains chercheurs ont souligné la nécessité d’interpréter les résultats avec prudence.

