Vous vous sentez improductif au travail ? La science révèle enfin la raison !

Une nouvelle étude montre que les espaces de travail bruyants pourraient avoir un impact négatif sur la santé mentale, physique et cognitive des employés.

Vous vous sentez improductif ? Vous n'êtes pas la seule personne qui se retrouve dans cette situation. Tout le monde s'est déjà senti improductif et bloqué à un moment de la vie. D'ailleurs, il arrive que l'on fasse des efforts, mais il est toujours difficile de se motiver. Pourquoi ? Voici une raison de l'improductivité au travail d'après la science !

Avoir un espace de travail calme, un besoin vital pour chaque employé

Une enquête récente de Jabra souligne les effets de la surstimulation sur la productivité. Selon le rapport, il est important d'avoir un espace de travail calme. Le rapport appelle même à l'utilisation des configurations de travail hybride, dans lequel les travailleurs pourraient facilement avoir du contrôle sur leur milieu.

Dans le cadre d'une analyse réalisée auprès de 2 000 salariés du savoir de quatre pays, le résultat a permis de découvrir que le calme est indispensable pour booster la productivité. L'enquête révèle qu'environ trois quarts, soit 71 % des salariés britanniques disent que travailler dans un milieu bruyant est source de fatigue mentale.

Par ailleurs, trois travailleurs sur cinq (59 %) déclarent que le bruit peut faire diminuer leur passion pour leur métier.

Un bureau bruyant pourrait-il impacter votre productivité ?

La plupart des travailleurs pensent que le bruit au bureau est source de stress. Neuf employés sur dix, soit 92 % affirment que la capacité à se concentrer, à maintenir une excellente santé mentale ou encore la capacité à réaliser des tâches sont tout autant importantes dans un bureau.

Noisy workplaces aren't good for productivity https://t.co/xALpbw91x7 — TechRadar Pro (@TechRadarPro) July 16, 2024

Pour le cas des travailleurs au téléphone, la moitié (47 %) d'entre eux estiment qu'ils ont du mal à rester motivés et productifs quand leurs collègues prennent des appels sans casque. Par ailleurs, 49 % des employés au téléphone constatent que le bruit de fond est particulièrement gênant au moment de passer un appel.

Jabra conseille ainsi de donner des écouteurs professionnels afin de réduire certains bruits inutiles au bureau.

L'enquête a aussi constaté que d'autres mauvaises expériences audio sont perçues comme de grandes distractions pour les travailleurs. Parmi eux, on peut citer une mauvaise qualité au moment des conférences téléphoniques.

Les entreprises sont en quête de la satisfaction des travailleurs ?

Plusieurs entreprises ont incité à des mandats de retour au bureau afin de promouvoir le travail dans un local professionnel. Les sociétés évoquent que le retour au bureau permet d'avoir une plus grande productivité, mais surtout des opportunités de collaboration lors du travail en personne.

Toutefois, les collègues contestent cette affirmation. Ils ont fait part de leur désir d'avoir une plus grande flexibilité ou encore un important contrôle sur les milieux de travail à domicile.

« Le type de son, son intensité et la sensibilité individuelle jouent un rôle important dans la façon dont nous fonctionnons au travail et ont un impact considérable sur la santé mentale et le bien-être, ainsi que sur la productivité et les performances, » résume Nigel Dunn, vice-président EMEA Nord chez Jabra.

Et vous, est-ce que l'environnement de travail a un impact majeur sur votre productivité ? Est-ce qu'il vous est arrivé d'être improductif au travail ? Vous pouvez partager dans les commentaires des tips pour rester motivé au boulot.

