Microsoft Power Platform : tout savoir sur cet outil de productivité

Révolutionnez votre façon de créer des applications, d’automatiser les processus et d’analyser les données avec Microsoft Power Platform. Cette suite d’outils à faible code permet d’accélérer l’innovation tout en réduisant les coûts.

Microsoft Power Platform s’est imposée comme un outil puissant, révolutionnant la manière dont les organisations créent des applications. Cette solution tout-en-un de Microsoft permet aux entreprises d’accroître leur productivité et leur efficacité. Grâce à une interface intuitive, les utilisateurs peuvent bénéficier pleinement du potentiel de cette plateforme pour répondre aux défis de leur entreprise.

Présentation de Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform trouve son origine dans la reconnaissance fondamentale des organisations confrontées à un flux continu de données provenant de multiples canaux. Elle s’appuie sur cette idée pour offrir une solution permettant de gérer ces données de manière efficace. Cependant, la conviction qui sous-tend cette plateforme est que les organisations ont la capacité d’exploiter ces données. Ils peuvent en tirer des connaissances précieuses pour alimenter des processus d’entreprise intelligents. La Power Platform se compose de quatre éléments principaux :

Power BI , un outil dédié à l’analyse commerciale ;

Power Apps, un outil permettant le développement d’applications ;

Power Automate, qui permet l’automatisation des processus ;

Power Virtual Agent, un outil pour créer des chatbots et des agents virtuels.

La connectivité des informations s’effectue par le biais de plus de 275 connecteurs de données distincts, spécialement créés pour la plateforme Power. De plus, il est également possible de tirer parti de l’intelligence artificielle pour intégrer des logiques autour de ces données. Grâce aux solutions Microsoft, les données sont stockées dans le Microsoft Dataverse (anciennement connu sous le nom de Common Data Service). Cela crée une source unique et centralisée. Ainsi, cela implique que toutes les applications peuvent accéder à ces données. En outre, ces derniers résident dans cette collection de données unifiée et exclusive.

Quelles sont les fonctionnalités de Power Apps ?

Power Apps, c’est l’idée de concevoir des applications sans nécessiter de délais prolongés et d’efforts considérables de développement. L’outil offre aux utilisateurs la possibilité de créer des applications sans programmation ou avec un code extrêmement réduit. Par ailleurs, c’est un langage simplifié qui permet de construire des applications intelligentes et avancées, intégrant la logique métier. Ces applications, ainsi que les autres solutions de la plateforme Power, sont compatibles avec une variété d’appareils. Ils sont donc conformes avec un téléphone Android, un système d’exploitation iOS, un ordinateur portable. Ils peuvent être également adaptés avec une tablette ou un ordinateur de bureau, en ligne ou sur le web, partout où vous le souhaitez.

Vous pouvez créer des applications en utilisant des modèles et des gabarits provenant de différentes sources. De plus, vous pouvez concevoir des missions personnalisées qui utilisent vos informations et votre structure de données. Cela dans le but d’atteindre vos objectifs opérationnels, et les déployer sur divers appareils, offrant ainsi une immersion totale. De plus, la sécurité est un élément crucial de Power Apps et de l’ensemble de Microsoft Power Platform tout comme d’autres services en ligne.

Quand utiliser l’outil Power BI ?

Power BI permet la visualisation en direct de tableaux de bord interactifs. Cela offre des informations sur les données que vous souhaitez observer, toutes regroupées dans une unique fenêtre. Avec Power BI, vous avez également la capacité d’accéder à ces données, indépendamment de l’emplacement où elles sont stockées.

Cependant, le but principal consiste à lier et à renforcer ces données pour parvenir à une vision globale plus exhaustive de votre entreprise. De plus, vous avez la possibilité de générer des connaissances intelligentes tout comme d’autres. Vous pouvez l’exploiter pour entreprendre des actions et prendre des décisions informées à partir des données accessibles. Ces derniers sont disponibles via les tableaux de bord interactifs en temps réel.

En outre, Power BI propose une variété de sources de données, comme votre base de données SQL, votre environnement Dynamics ou des données issues de serveurs de fichiers comme Excel. Les tableaux de bord Power BI ne se limitent pas à extraire des informations de Microsoft Power Platform. Ils peuvent également se connecter à d’autres solutions cloud.

Quels sont les particularités de Power Automate ?

Power Automate, anciennement connu sous le nom de Microsoft Flow, propose la capacité de rationaliser les processus. Il élimine les tâches manuelles de base et évite les erreurs humaines. Par ailleurs, Power Automate représente un outil puissant pour automatiser les flux de travail. Ainsi, il permet l’intégration de divers systèmes et la transformation des données. De plus, il offre une seule méthode d’authentification, vous permettant de collaborer avec divers systèmes Microsoft. Power Automate vous offre la possibilité d’automatiser et de concevoir des procédures d’entreprise en utilisant vos applications et services existants. Ces automatisations peuvent être simples ou avancées. Cela incluent des actions telles que la création de ramifications ou l’utilisation de différentes réponses et déclencheurs.

Un cas pratique serait l’exploitation de flux opérationnels pour une procédure de validation, voire pour la réception de notifications sur diverses plateformes avec lesquelles vous coopérez. Power Automate est capable d’établir des liens avec ces divers ensembles d’informations.

En outre, la sûreté, la liaison de données, l’utilisation d’applications pour manipuler les données à votre avantage et les rendre pertinentes pour votre entreprise, ainsi que l’amélioration globale de votre système sont quelques-uns des atouts offerts par Power Automate.

Ils permettent aux utilisateurs de créer un partenaire virtuel interactif sans nécessiter de compétences en programmation. Cependant, toute l’intégration et la logique peuvent être réalisées via l’interface utilisateur graphique du portail Power Virtual Agents.

Power Virtual Agents orchestre l’intégralité du cycle de création d’un chatbot, de la planification des échanges jusqu’à la mise en service de l’avatar numérique sur différents supports tels que Slack, Skype, Teams, et bien d’autres encore. Ainsi, ce service est également intégré à d’autres outils de la Plateforme Microsoft Power, tels que Power Automate. Par ailleurs, les avatars virtuels peuvent déclencher des flux de travail dans Power Automate en fonction des réponses des utilisateurs. Cela leur permet d’exécuter des tâches spécifiques.

De plus, les Power Virtual Agents peuvent également utiliser Microsoft LUIS pour améliorer l’expérience utilisateur. Ceci est réalisable grâce à l’incorporation de fonctionnalités de traitement du langage naturel aux avatars virtuels. Enfin, il est possible d’utiliser des cartes adaptables dans le bot pour rendre l’interface utilisateur plus facile à comprendre. Par ailleurs, le coût de licence pour les Power Virtual Agents est de 1000 USD par mois pour 2000 sessions.

Introducing an advanced authoring canvas in Power Virtual Agents for collaborative bot-building: https://t.co/NO0WaqXqGL #MSBuild #PowerVirtualAgents pic.twitter.com/Wcgr3DoxFG — Microsoft Power Platform (@MSPowerPlat) May 31, 2023

Quels sont les avantages d’utiliser Microsoft Power Platform ?

En tant que solution basée sur un faible niveau de programmation, il offre la possibilité à chaque individu de créer des solutions sur mesure afin de résoudre les défis d’une entreprise. En outre, les outils à programmation réduite sont flexibles et peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de l’entreprise, incluant les applications, les processus automatisés et les tableaux de bord.

Par ailleurs, les cinq éléments constitutifs de la Plateforme d’Alimentation sont interconnectés entre eux ainsi qu’avec Microsoft 365, Dynamics 365, Azure et une vaste gamme d’autres applications Microsoft et tierces. Ainsi, ces intégrations offrent aux entreprises la possibilité de concevoir des solutions commerciales complètes qui sont performantes, flexibles, adaptables et qui étendent les fonctionnalités de ces produits.

Les différents outils de la Plateforme d’Alimentation peuvent se connecter à diverses sources de données grâce à une bibliothèque de connecteurs et à Microsoft Dataverse. De plus, cette capacité de rassemblement des données permet d’obtenir des informations précieuses pour la prise de décision tout comme d’autres plateformes.

L’harmonie entre Microsoft Power Platform et Dynamics 365 Business Central est optimale tout comme d’autres. Par ailleurs, des exemples concrets illustrent cette harmonie, permettant de visualiser des rapports de données depuis Dynamics 365 Business Central. Cependant, cela est faisable grâce à l’intégration du rapport de Power BI et à la récupération des données de Business Central. Ainsi, les fonctionnalités des rapports Power BI se démarquent par leur adaptabilité, permettant l’exploration et la personnalisation des présentations visuelles.

Les fonctionnalités des flux de travail de Power Automate sont également présentes dans Business Central. Malgré les procédures différentes, il est possible d’intégrer un schéma créé sur Power Automate aux workflows de Business Central. Ainsi, en intégrant Dynamics 365 Business Central dans Power Automate, il devient possible de générer diverses automatisations. Cela est possible grâce à des modèles sur mesure ou de connecteurs existants.

Grâce à cette plateforme, les utilisateurs peuvent créer des applications personnalisées pour répondre à leurs besoins spécifiques en utilisant des fonctionnalités prédéfinies ou en développant de nouvelles fonctionnalités. Cette intégration étroite entre Business Central et Power Apps favorise une meilleure productivité et permet aux entreprises de tirer pleinement parti de leurs ressources technologiques.