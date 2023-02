Les dernières solutions et plateformes de Microsoft

Tout au long de l’année, Global Knowledge organise des journées de présentation gratuite des solutions Microsoft

Pour les prochaines dates, les professionnels de l’informatique et utilisateurs des solutions Microsoft pourront découvrir Power Platform, les concepts de la Data pour Azure ou encore les principes de sécurité et de conformité lors d’une journée de présentation et démonstration animée en français par l’un de ses instructeurs certifiés.

LES FONDAMENTAUX DE POWER PLATFORM : le 3 MARS 2023

Cette présentation s’adresse aux utilisateurs de Microsoft PowerPlatform qui aspirent à améliorer la productivité en automatisant les processus métier, en analysant les données pour produire des informations commerciales et en agissant plus efficacement en créant des expériences d’application simples.

LES FONDAMENTAUX DE AZURE DATA : le 7 AVRIL 2023

Cette présentation s’adresse aux personnes qui souhaitent connaître les bases des concepts de base de données dans un environnement Cloud, et développer leurs connaissances fondamentales des services de données au sein de Microsoft Azure.

LES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ, DE LA CONFORMITÉ ET DE L’IDENTITÉ : le 2 MAI 2023

Cette présentation s’adresse aux personnes qui souhaitent se familiariser avec les principes fondamentaux de la sécurité, de la conformité et de l’identité (SCI) à travers le cloud et les services Microsoft associés. Elle convient à un large public pouvant inclure des parties prenantes de l’entreprise, des technologies nouvelles ou existantes, aux professionnels ou étudiants intéressés par les solutions de sécurité, de conformité et d’identité Microsoft.

Inscription gratuite

Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Le suivi intégral de cette journée permettra aux participants d’éditer un certificat de réalisation.