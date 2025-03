Trop d’onglets ouverts ? Cette IA s’en charge pour vous !

Opera One révolutionne la gestion des onglets grâce à l’IA avec AI Tab Commands. Cette nouvelle fonctionnalité permet d’organiser sa navigation en langage naturel pour une expérience plus fluide et intuitive.

Une commande, des onglets mieux organisés

Avec AI Tab Commands, Opera One introduit une façon inédite de gérer les onglets : par le langage naturel. Il suffit d’écrire une instruction comme “ferme tous les onglets Wikipedia” pour qu’Aria, l’IA du navigateur, exécute l’action. L’utilisateur accède à cette commande via un raccourci clavier ou un clic droit, dès lors que plusieurs onglets sont ouverts. Cette approche vise à rendre la navigation plus fluide, notamment lorsqu’on jongle avec des recherches multiples. Aria regroupe automatiquement les pages liées pour une vue claire et structurée.

Une innovation discrète mais puissante

Opera insiste sur un point : la confidentialité. Seule la commande est envoyée aux serveurs, le reste reste local. Ce choix technique renforce la confiance. Pour Joanna Czajka, directrice produit, cette évolution s’inscrit dans une volonté claire : « Redéfinir l’expérience de navigation grâce à l’IA, sans compromettre la vie privée. » AI Tab Commands marque un tournant dans la course à l’IA embarquée dans les navigateurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

